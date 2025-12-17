'PONAŠAJU SE KAO BOGOVI, KOJIMA NIKO NE MOŽE NIŠTA' Vučić o Tužilaštvu za organizovani kriminal: Progone nevine ljude, a krivce neće da progone (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao se "zašto nema pravde u Srbiji?", a onda i odgovorio:

"Kako da ima pravde, kada vi ne možete da gonite nikoga iz Tužilaštva za organizovani kriminal, jer oni donose odluku o svakoj krivičnoj prijavi kada je o njima reč".

Predsednik Srbije je na Instagramu objavio video u kome dodaje:

"Ja napišem krivičnu prijavu, mogu da je predam bilo kome, svaki drugi organ sem Tužilaštva za organizovani kriminal oglasiće se nenadležnim, zato što su takve zakone napravili, u dogovoru sa Evropljanima, da bi njima dali ogromnu moć".

Vučić kaže da se "ponašaju kao bogovi, kojima niko ništa ne može, koji mogu da rade šta hoće, arogantno, bahato, osiono, progone nevine ljude, a krivce neće da progone".

"Oni o sebi odlučuju, kadija te tuži, kadija ti sudi. Za njih ne postoji nikakav kontrolni mehanizam po tom pitanju. To su bogovi, osmišljeni da ruše vlade nezavisnih i suverenih zemalja. I to nije samo u ovoj zemlji. Tu nema ni prava, ni pravde, kao što znate, tu ima samo pritiska spolja. Mi ćemo da promenimo to, da i ti ljudi budu bar dodirljivi, da mogu da odgovaraju za zlodela koje čine", zaključio je predsednik Vučić.

