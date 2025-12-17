ŠTETA ZBOG BLOKADERA NIJE SAMO U MILIJARDAMA EVRA! Glišić: Narušavanje imidža Srbije kao sigurne investicione luke je dugoročni gubitak za građane!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić upozorava da gubitak investicije u projekat „Generalštab“ nije samo finansijski, već i strateški udar na budućnost Srbije i njen imidž pouzdane investicione destinacije.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je za Kurir da se šteta od gubitka investicije u projekat „Generalštab“ ne meri samo u milijardu i po evra, već da predstavlja ogroman gubitak za državu i dugoročno u budućnosti.

„Narednih decenija bi Srbija imala ogroman prihod od te investicije. To bi podrazumevalo otvaranje novih radnih mesta, samim tim doprinose, poreze i razne takse u budžetu, koji bi zatim bili iskorišćeni za povećanje plata i penzija, ali i za novo investiranje u infrastrukturu, bolnice, porodilišta, škole i vrtiće širom zemlje... Da ne govorimo o narušavanju imidža Srbije kao pouzdanog partnera i sigurne investicione luke, a ta šteta teško da može da se proceni uopšte i meri se u milijardama evra! Nakon ove, u našu državu je mogao da stigne čitav lanac drugih stranih investicija koje bi zaposlile hiljade ljudi i direktno uticali na životni standard svih građana“, objašnjava Glišić.

On dodaje da gubitkom ovog posla svaki građanin pojedinačno već sada ima po nekoliko stotina evra manje u džepu, a dugoročno i po 1.000 evra. „Tako je jer imamo ljude koje mrze svoju državu i raduju se svakom njenom gubitku i uništenju, svemu lošem što može da se desi Srbiji“, rekao je Glišić.

Ministar je istakao da „blokaderi ništa ne znaju i ne doživljavaju ovo kao veliki gubitak, već kao veliku radost, jer nemaju predstavu kako funkcioniše svakodnevni život ili vođenje države“.

„Zamislite, poštovani građani, tek šta bi se desilo kada bi takvi imali priliku da vode ovu državu ili da postanu neka vlast! Na šta bi ličila ova država i kako bismo živeli kada se oni raduju što su svakom od građana izbili stotine evra iz džepa, što nam oduzimaju radna mesta i sigurnost. I tu sigurnost su već pokušali da nam oduzmu blokadama škola, fakulteta, ulica, ma normalnog života, a sada i blokiranjem investicija i novih radnih mesta. Jedna obična trafika sa njima na čelu ne bi mogla da funkcioniše, sa njima bi državi bio zagarantovan povratak u kameno doba!“, poručio je Glišić.

Podsećanje

Pre dva dana stigla je vest da se kompanija „Afiniti partners“ Džareda Kušnera povlači iz planiranog projekta izgradnje hotelskog kompleksa u okviru Trampovog brenda, na mestu kompleksa „Generalštab“ koji je ruiniran 1999. godine. Blokaderi su bacili sve snage na sprečavanje ovoga, a vest o propuštenoj investiciji slavili su kao pobedu.

Međutim, analiza pokazuje da se šteta od blokaderske hajke ne meri samo iznosom od milijardu i po evra, već i negativnom porukom poslatoj stranim investitorima za budućnost.

Autor: Dalibor Stankov