ZA OPTUŽNI PREDLOG SMO SAZNALI IZ POJEDINIH MEDIJA! Advokat ministra Selakovića za Pink: To je klasičan politički proces

Advokat Dragan Palibrk je ocenio da je proces protiv ministra kulture Nikole Selakovića klasičan politički postupak i da nema ni d od dokaza za delo za koje koje podignut optužni predlog.

- Optužni predlog je jedan od optužnih akata koji je zakonom propisan kao mogućnost tužiocu da goni određeno lice. Znači, optužni predlog se primenjuje u skraćenom postupku za krivična dela gde je propisana kazna do osam godina zatvora - naveo je Palibrk.

Govoreći o slučaju ministra kulture, Palibrk je istakao da ni on kao njegov branilac, ali ni preostala dva advokata Vlada Đukanović i Igor Iseilović nisu dobili, kao ni i sam, Nikola Selaković, optužni akt.

Kako je objasnio za to su saznali iz medija.

- E, ja vas pitam, a sa velikim besom, i u glasu, i u osećanjima, da li je normalno da branilac jednog čoveka, o sudbini tog čoveka, saznaje iz medija? I to, iz određenih medija. Da ti mediji pre nas, branioca i samog okrivljenog, saznaju za šta se on tereti, koji su dokazi, da detaljno izveste javnost o tome, a da mi, kao branioci, ili sam okrivljeni, i tu nije samo on, tu je još troje lica, to ne znamo - naglasio je Palibrk i dodao:

Nemam dilemu da je ovo klasičan politički proces, kao i protiv Tomislava Momirovića i protiv Milorada Grčića. Klasičan politički proces. Pošto sam kao advokat itekako upoznat, bez ikakve želje da iznosim detalje, mada vidim da tužilaštvo iznosi preko tih medija detalje, ali ja to neću činiti, da ne bi ometao tog postupka. Ono što mogu pouzdano da vam kažem, sem tih fikcija, što u naredbama o sprovodnju istrage, što u tom optužnom predlogu, d od dokaza nema da su ta lica u činioci bilo kakvi krivični dela.

Kako je istakao to jasno ukazuje da se radi o klasičnom političkom procesu.

Prema njegovim rečima, istovremeno sva tri lica su iskreni saradnici i prijatelji predsednika Aleksandra Vučića i to im je zajedničko.

- To je drugi segment koji ukazuje da se ovde radi o političkom procesu i o pokazivanju neke navodne moći tog tužilaštva, a treća stvar je da samo određeni mediji saznaju detalje - rekao je Palibrk.

Optužnim predlogom protiv Selakovića nije dovedena u pitanje investicija, već investicije više nema.

- Nisam dobio optužni predlog, ali za krivično delo zloupotrebe službenog položaja za šta po tim medijima odgovara moj klijent Nikola Selaković i ljudi njemu bliski u Ministarstvu kulture, odnosno, Republičkom i Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture element, bez koga nema dela, je pričinjena šteta ili korist. Korist, to je i Tužilaštvo, što čak reklo, jeste da niko ništa nije pribavio, a kada je reč o šteti možemo golim okom da vidimo da li je ima. Gde je šteta? - istakao je Palibrk.

Autor: S.M.