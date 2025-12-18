AKTUELNO

Đokić traži sastanak sa Macutom: Štrajk, blokade i haos mogu, ali kontrola novca ne

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /RADE PRELIĆ ||

Rektor Vladan Đokić zatražio je u javnom obraćanju hitan sastanak sa premijerom Srbije Đurom Macutom, uz zahtev da se odloži uvođenje reda i kontrole trošenja novca na univerzitetima.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se "hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI), kako bi se sprečilo nastupanje teških posledica po poslovanje i funkcionisanje fakulteta".

Đokić je u javnom obraćanju, koje kako navode mediji, može da se tumačiti kao otvoreni politički pritisak, traži od Macuta hitan sastanak i odlaganje uvođenja reda i kontrole trošenja novca na univerzitetima.

Dakle, dodaju mediji, jasno je da kod Đokića može sve, osim jedne stvari: da ne rade, da štrajkuju, da ruše drzavu, ali novac da im se kontrolišu i da se uvede red, to ne može.

