'OBA KLANA SU NASTALA KAD JE VUČIĆ BIO U DUBOKOJ OPOZICIJI!' Brnabić oštro odgovorila: Da dodamo tri na karte...

Predsednica Narodne skupštineAna Brnabić odgovorila je Borisu Pejakoviću, generalnom sekretaru Pokreta "Evropa Sad".

- Da vam se ne mešam ja u vaše klanove, ali koliko znam, oba ova klana su nastala iz jednog trećeg (kotorskog) klana, 2010. godine. Tada je Aleksandar Vučić bio u dubokoj opoziciji — u Srbiji, a sa Crnom Gorom tek ništa nije imao. No, da vas ne zamaram činjenicama. Da se složimo da vam je on i za to kriv, i da dodamo tri na karte - taman da kažete da je i tunel kopao u avgustu 2023. I tako vam za to niko nije kriv, svi oslobođeni zbog nedostatka dokaza, u oktobru ove godine, da se pokaže ta vladavina prava! Vučić je kopao! - napisala je Brnabić.

