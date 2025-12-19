Maksimović i Jaraković: SPO falsifikovao Glavni odbor, dovodili ljude sa ulice

Milan Maksimović, predsednik Okružnog odbora SPO i Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupstini grada Čačka zatražili su od Aleksandra Cvetkovića da momentalno napusti Srpski pokret obnove pošto na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Alleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsećanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome naša stranka ima odbornike.

- Tražimo i spisak prisutnih, jer smo na osnovu fotografija koje kruže društvenim mrežama u toj grupici sakupljenih, uglavnom uočavali nepoznata lica - naveli su Maksimović i Jaraković i dodali:

Tražimo da se poništi nelegalna odluka o razrešenju dvojice potpredsednika, uz podsećanje da su oni jedini birani na Saboru stranke. Podsećamo da je lažno predstavljanje, ali i organizovanje ovakvog lažnog skupa krivično delo, pa zato tražimo od nadležnih institucija da hitno reaguju. I još jednom da ponovimo, nijedan današnji rukovodilac, sem Čotrića i Jugovića, nije biran od strane članstva.