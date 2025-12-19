UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Ana Brnabić o ostavci četvoro članova Saveta REM-a: NEODGOVORNA ODLUKA!

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas rekla da joj je veoma žao što je četvoro izabranih članova saveta REM-a danas podnelo ostavke.

- Mislim da je to loša i neodgovorna odluka. I prema svojoj zemlji, na svaki način, od toga da je njima od strane Narodne skupštine Srbije ukazano poverenje, a na predlog organizacija koje su ih nominovale, koje su im takođe ukazale poverenje. Dobili su poverenje da bi se bavili poboljšanjem medijske scene u Srbiji. To je loše i zato što pokazuje nedostatak želje i kapaciteta za dijalog - istakla je Ana Brnabić.

Naglasila je da je uvek nudila dijalog, i da je uvek dobila odgovor - ne.

- Smatram da je ovo neodgovorno i prema svim građanima Srbije. Ti ljudi su bili birani, oni su se kandidovali. A nepunih mesec dana nakon što su izabrani su podneli ostavke. Mislim da je ovo nepoštovanje i podsmevanje institucijama. Institucijama koje su gradili ljudi, i koje predstavljaju želeli vi to ili ne, većinsku volju građana ove zemlje - dodala je predsednica Skupštine.

Kaže da ona može da garantuje, i poziva i sve strance da njene reči potvrde ili opovrgnu, da nikada u Srbiji nije postojao proces koji je bio ovoliko transparentan i inkluzivan, i detaljno praćen.

- Sve sednice su bile javne, sve je bilo javno. Pozvali smo sve da ispituju i proveravaju kandidate, i da učestvuju u samim odlukama i donošenju odluka. Stranci zainteresovani za ovaj proces su učestvovali na svakom sastanku, na kom je govoreno o nesuglasicama, i da su se uvek trudili da nađu rešenje. Tu su bili predstavnici EU, čak na jednom sastanku i samih predstavnika Evropske komisije, svih ambasadora i predstavnika ambasada država Kvinte, Norvežana i OEBS-a - naglasila je ona.

Autor: S.M.