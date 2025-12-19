Više javno tužilaštvo dobilo nalaz veštaka: Audio-snimak razgovora Lučića i Milera je montiran

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u skladu sa svojim zakonom propisanim nadležnostima vodi predistražni postupak po krivičnoj prijavi direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića protiv NN lica i krivičnoj prijavi United Group-e protiv NN lica u vezi sa eventualnim zloupotrebama audio snimka telefonskog razgovora vođenog između generalnog direktora United Group-e Stana Milera i Lučića koji je letos emitovan na pojedinim medijima i internet platformama.

Povodom informacije koja se pojavila u pojednim medijima da i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal "takođe vodi istragu, ali da TOK ne traži ko je novinarima dostavio snimak, već se bavi onim što se na snimku čuje", ne ulazeći u postupanje JTOK i njihov predmet, moramo da ukažemo da nije jasno na osnovu kojih zakonskih propisa ovo tužilaštvo uspostavlja svoju nadležnost.

Imajući u vidu odredbe Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma ne vidimo u odnosu na koja lica, koji događaj, koje radnje i eventualno kvalifikovanje nekog krivičnog dela bi JTOK moglo da bude nadležno za postupanje.

Apelujemo na javnost da ne širi netačne i neproverene informacije.

Istovremeno potvrđujemo da je nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka za elektrotehniku, audio i video tehniku, kvalitet video i tonskog zapisa stigao u Više javno tužilaštvo u Beogradu i da je u istom eksplicitno navedeno da audio snimak, koji je i povod krivičnih prijava, nije autentičan, odnosno - originalan.

"Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis "Zapisi" nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja", zaključeno je u mišljenju veštaka.

Autor: S.M.