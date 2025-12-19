'BILA JE ČAST UGOSTITI VELIKOG PRIJATELJA SRBIJE' Ministar odbrane Grčke posetio dom roditelja Aleksandra Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu povodom posete ministra odbrane Grčke Nikosa Dendijasa.
- Ministar odbrane Grčke Nikos Dendijas posetio je dom mojih roditelja i čestitao slavu. Bila je čast ugostiti velikog prijatelja Srbije i ponuditi mu, koliko smo mogli, poznato pravoslavno gostoprimstvo. S leva na desno smo otac, ministar Dendijas, majka i ja - napisao je Vučić.
Aleksandar Vučić je jutros, podsetimo, sa bratom Andrejom i sinom Danilom došao u crkvu na osvećenje i rezanje slavskog kolača.
