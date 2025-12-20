Krkobabić: Očekujemo veliku pobedu na izborima 2026. godine! I nadamo se da će blokaderi biti džentlmeni i priznati ubedljiv poraz

Potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić bio je gost emisije „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink, gde je govorio o najvažnijim temama u okviru rubrike "Prelistavanje".

Krkobabić je, govoreći o situaciji sa Generalštabom, naveo da su Srbija,ali i građani ove zemlje izgubili važnu investiciju, gde se potom dotakao i blokadera koje više ne zanima pad nadstrešnice u Novom Sadu, zbog čega je čitav haos i započet.

Krkobabić se potom dotakao i želja za 2026. godinu:

- Izbori će u 2026. pobediće ko treba, i sa dobrom razlikom. Ako budemo imali pravu razliku na izborima, neće biti problema. Ali prvo moramo da napravimo dijalog, pa valjda će svi da budu džentlmeni da pruže ruku jedni drugima. Neka nam to bude želja za 2026. Kad pruže ruku, najbitnije je da ostanu do samog kraja dosledni - rekao je Krkobabić.

Potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe je komentarisao i najnovija dešavanja povodom situacije sa REM-om i blokaderima.

- Nije Rem bitan zbog Rema, nego se zna da imaju ulogu korektivnog faktora. Cilj je, da se po njima, nepodobni mediji mogu kontrolisati. Evo, mozda danas šta se priča po emiciji, mora da s ekontroliše... Oni baš baštine veliku demokratiju, pa bi da ukidaju Pink, Informer. Oni bi da pjušte kazne, kada su drakonske, kao u slučaju koleginice Nešić, oni bi da oduzimaju platu - rekao je Krkobabić.

Oni misle da je najbolje da se bore sa protivnikom tako što će nekom prvo da vežu ruke pa da se bore, e pa to ne može, dodao je Krkobabić.

- Dobro je što je Ana Brnabić izašla a celom ovom pičom - dodao je Krkobabić.

Autor: D.Bošković