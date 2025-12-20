AKTUELNO

Politika

Neko je korisni idiot, a neko profiter: Kako je propala obojena revolucija podelila blokadere

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Mnogi smatraju da je obojena revolucija podelila svoje učesnike na dve grupe - one koji su u nju ušli radi profita i one koji u tome nisu uspeli.

Oni koji su se najglasnije zalagali za blokade doživeli su ili fijasko ili ekonomski procvat. Primer za to su Žarko Bogosavljević, vatreni "blokader" i novinar iz Novog Sada, ali i suprotan primer - Lazar Stojaković, "student-blokader", koji se baškari u novcu, nosi skupe stvari i vozi skupocen auto.

Dok Bogosavljević na svom Iks nalogu piše kako nema para ni račune da plati, njegoc saborac i te kako ima novca.

Lazar Stojaković, prema pisanju medija je najveći profiteri blokada, pa tako pored skupocenog roleks sata poseduju i mercedes sa LL tablicama.

pročitajte još

Ko je udarna hrvatska pesnica N1: Maja Sever oduševljena ustaškim dobrovoljcima koji su ubijali Srbe! (VIDEO)

Autor: PInk.rs

#Idiot

#Politika

#Profit

#blokaderi

#obojena revolucija

POVEZANE VESTI

Politika

Obojena revolucija zapala je u ćorsokak! Vučić: Strani faktor stezao je obruč oko Srbije, jer se Srbija razvija brže nego što su zamislili!

Politika

Vulin za Pink: Na delu je obojena revolucija u Srbiji, vodi se takozvani hibridni rat!

Politika

Predsednik Vučić: Obojena revolucija okončana upravo u Nišu 21. marta, ljudi su tada sve shvatili

Politika

Nikolić: Obojena revolucija je propala, a Srbija je pobedila

Lifestyle

Blago vama ako ih imate: Ova 3 broja u datumu rođenja donose sreću, sudbina je na vašoj strani!

Politika

'OVO JE BIO KLJUČNI TRENUTAK' Miloš Vučević otkrio kada je znao da je KRAJ obojene revolucije (VIDEO)