Neko je korisni idiot, a neko profiter: Kako je propala obojena revolucija podelila blokadere

Mnogi smatraju da je obojena revolucija podelila svoje učesnike na dve grupe - one koji su u nju ušli radi profita i one koji u tome nisu uspeli.
Oni koji su se najglasnije zalagali za blokade doživeli su ili fijasko ili ekonomski procvat. Primer za to su Žarko Bogosavljević, vatreni "blokader" i novinar iz Novog Sada, ali i suprotan primer - Lazar Stojaković, "student-blokader", koji se baškari u novcu, nosi skupe stvari i vozi skupocen auto.
Dok Bogosavljević na svom Iks nalogu piše kako nema para ni račune da plati, njegoc saborac i te kako ima novca.
20. децембар 2025.
Lazar Stojaković, prema pisanju medija je najveći profiteri blokada, pa tako pored skupocenog roleks sata poseduju i mercedes sa LL tablicama.
Autor: PInk.rs