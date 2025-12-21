Kancelarija za KiM: Neosnovano hapšenje Srbina nastavak nasilne kampanje Kurtija

Kancelarija za KiM saopštila je da je sinoć u svom domu naočigled porodice uhapšen Srbin Vidosav M, ističući da taj potez predstavlja jedan u nizu napada na Srbe u okviru nasilne predizborne kampanje koju vodi premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti.

"Aljbin Kurti nastavio je danas svoju nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem Vidosava M, koji je večeras od strane Kurtijevih falangi kidnapovan i priveden. Vidosav M. uhapšen je u svom domu, što jasno pokazuje da nema od čega da se krije, a čitava akcija za Kurtijeve potrebe izvedena je naočigled porodice ovog Srbina, koja je doživela nezapamćeni stres", navodi se u sinoćnom saopštenju.

Iz Kancelarije za KiM istuiču da je reč je o klasičnom napadu na Srbe u predizborne svrhe, a tome, kako dodaju, u prilog svedoči i činjenica da u kući uhapšenog nisu pronađeni nikakvi dokazi, ali je zato prilikom pretresa njegova porodica prošla kroz nedopustivo zastrašivanje.

"Ovakve Kurtijeve i Svečljine antisrpske akcije služe samo da zamažu oči javnosti i zastraše Srbe, a sve sa ciljem da Kurti udarima na sever Kosova i Metohije pokuša da osvoji još neki glas na decembarskim izborima, s obzirom na to da svojim glasačima nema šta drugo da ponudi", navode iz Kancelearije za KiM.

Dodaju i da je upravo zbog toga Kurti prvog dana kampanje otvorio nezavršeni pešački most preko Ibra, koji prema svim dokazima sa terena predstavlja bezbednosnu pretnju, a samo dan kasnije je otvorio još jednu policijsku ispostavu u Leposaviću.

"Kao što su glasači kaznili njegovo takvo postupanje tokom već dva izborna ciklusa u ovoj godini, tako će i u decembru doživeti debakl, a srpski narod će još jednom demonstrirati slogu, jedinstvo i odgovornost kao odgovor na Kurtijev teror", navodi se u saopštenju.

Autor: Pink.rs