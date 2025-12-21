AKTUELNO

Politika

Picula bi da upravlja vlašću u Srbiji: Ne dopada mu se nezavisna politika koju vodi Aleksandar Vučić

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Tonino Picula, hrvatski političar i poslanik u EU, tvrdi da vlast u Srbiji biraju njeni građani, dok istovremeno priznaje da su mu namere da tom vlašću upravlja - jer mu smeta nezavisna politika Aleksandra Vučića.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju kaže da ni Hrvatska ni druge zemlje EU ne mogu birati vlast u Srbiji.

- Međutim, EU i njene članice imaju pravo da ocene da li je ta vlast takva da poštuje elementarne standarde i vrednosti na kojima se zasniva EU. U slučaju Srbije, izveštaj koji sam napisao konstatuje da u Srbiji postoje veliki problemi u ispunjavanju onoga na šta se, kao kandidatkinja za EU, obavezala. Vlast je pokazala autoritarni režim i ambivalentnost prema Briselu, jer su ostavljali utisak da su im bliži Kina i Moskva nego spoljna i bezbednosna politika EU, nisu uveli sankcije Rusiji... - rekao je Picula.

Kako je ranije istakao predsednik Vučić, nezavisna i slobodarska politika ne dopada se nikome i neće nikada.

- Žele da budemo marioneta, na to nikada nećemo pristati - kazao je Vučić.

Politika

Politika

Politika

Politika

Društvo

Politika

