MEĐU BLOKADERIMA I SELAFIJA KOJI JE DRUGOVAO SA TERORISTOM IZ MLADENOVCA: Na protestu u Novom Pazaru viđen Sead Toskić, uz njega i vođa ozloglašenih 'Ekstrema'

Na današnjem blokaderskom protestu u Novom Pazaru primećen je Sead Toskić, radikalni selafija koji je bio u istom mesdžidu kao i Miloš Žujović, terorista koji je napao ambasadu Izraela u Beogradu.

Toskić je na protest došao da podrži blokadere u društvu Emira Rapovića, nekadašnjeg vođe navijačke grupe „Ekstremi“, poznate po šovinističkim ispadima.

Sead Toskić je godinama bio pripadnik „Dawa tim“ mesdžida, u kom je bio i konvertit iz Mladenovca Miloš Žujović.

Šta je selafizam?

Selafizam je ultrakonzervativna sekta nastala iz sunitskog islama, čiji se članovi trude da se identifikuju sa onim što smatraju da je karakterisalo prve muslimane. Najekstremniji pripadnici ove sekte, sledeći svoje tumačenje džihada, izvodili su samoubilačke terorističke akcije.

Godine 2014. članovi ove sekte proglasili su takozvanu Islamsku državu na području Sirije i Iraka, proganjajući i ubijajući sve koje su videli kao „nevernike“, kao i muslimane koji se nisu slagali s njihovim tumačenjem islama.

Podsećamo, na današnjem protestu u Novom Pazaru primećen je i Miša Bačulov, koji je nedavno izašao iz pritvora nakon što je planirao svoje trovanje kako bi za to optužio predsednika Aleksandra Vučića.

Saopštenje SNS Novi Pazar

Iz odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru oglasili su se saopštenjem i istakli da Novi Pazar vekovima živi vrednosti koje pojedinci ne razumeju – suživot, poštovanje i bratstvo.

„Srbi i Bošnjaci u ovom gradu nisu učili da se gledaju preko nišana, već preko praga. Brat je brat, bez obzira na ime i veru, i ta istina je jača od svake tuđe zle namere“, navodi se u saopštenju.

SNS je ocenio da su u Novi Pazar došli politički marginalci i ostaci propalih politika, ljudi bez podrške i legitimiteta, koji sopstveni politički sunovrat pokušavaju da prikriju izazivanjem nereda, tenzija i podela.

„Njihova namera nije dijalog, nije bolji život građana, niti dobro Novog Pazara. Njihova namera je haos. Novi Pazar nije ničije eksperimentalno polje, niti pozornica za tuđe političke frustracije. Ovaj grad bira mir, dostojanstvo i zajedništvo. Nasilje i podele nisu naš put i nikada neće biti“, poručili su iz Gradskog odbora SNS Novi Pazar.

Autor: Dalibor Stankov