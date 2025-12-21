UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! 'NASTAVLJAMO SA ZNAČAJNIM INVESTICIJAMA' Obraćanje Vučića i Pelegrinija, lider Slovačke poručio: Srbija ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Slovačke Republike Peterom Pelegrinijem, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Izjave zvaničnika

Nakon sastanka usledilo je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i slovačkog lidera Petera Pelegrinija.

Prvi se obratio predsednik Vučić.

- Velika mi je čast što mogu da vas ugostim kao predsednika Slovačke ovde u Srbiji. Ne moram građanima posebno da objašnjavam koliko volimo Slovačku i koliko su bliski slovački i srpski narod. Mi Slovake ovde doživljavamo kao sestre i braću.

- Dogovarali smo kako da nastavimo vojnu saradnju. Srbija nije slaba. Ja sam uvek oprezan kada je potrebno pohvaliti nešto naše. Verujem da zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti. Dogovorili smo načine saradnje. Razgovarali smo o pitanjima energetike i na obnovljivim izvorima enegrije, ali posebno o tome kako da naučimo mnogo od Slovačke. Mi nemamo dovoljno obrazovanih ljudi za primenu nuklearne energije. Nećemo imati dovoljno struje i mnogo toga sam naučio danas od predsednika Pelegrinija, kako su se suočavali nekada sa problemima, a kako danas dobijaju najčistiju struju iz nuklearki.

- Onda vidite kakve su strašne prednosti nuklearne energije koja je najčistija energija ali mi nemamo dovoljno znanja. To su nam naši slovački prijatelji ponudili. Za nas je važno da naučimo, da pošaljemo ljude da nauče. Drugačije je, u eri veštačke inteligencije i letećih automobila nećemo imati struje. Morate da razmišljate unapred i to da krenemo danas.

- Imaćemo važne sastanke u Beogradu, daćemo sve od sebe da pomognemo stvaranju investicionog ambijenta koji njima odgovara. Razgovarali smo o položaju Slovaka u Srbiji, sutra ćemo ići u Bački Petrovac.

- Mi nastavljamo sa značajnim investicijama. Dom Kulture u Padini, da se ne bi kasnilo ni jednog minuta, ono što treba da plati opština, platiće se iz fonda Srbije. Oko 3 miliona evra su ulaganja u ovaj Dom Kulture u Padini.

- Zahvalan sam na nedvosmislenoj i iskrenoj podršci koju Slovačka pruža Srbiji na njenom evropskom putu. Zahvalan sam Pelegriniju i Ficu na iskrenoj i snažnoj podršci.

- Ljudi ovde vole i Slovake i Slovačku, nas povezuje duga istorija i spremni smo da nastavimo zajednički da radimo. Još jednom hvala što ste u našoj Srbiji, uvek ste dobrodošli i ovde ćete uvek imati odanog, lojalnog i iskrenog prijatelja - zaključio je Vučić.

Obraćanje Pelegrinija

Potom se obratio i lider Slovačke Pelegrini.

- Između Slovačke i Srbije su izuzetno dobri odnosi, osnovani na poštovanju i poverenju. Želeo bih da ocenim pragmatičan pristup Vučića tokom naših razgovora. Iskreno smo prolazili kroz svako mesto naše saradnje i u nekim smo već sada postigli značajne rezultate.

- Meni je jako drago da je predsednik podržao realizaciju svih projekata.

- Srbija je za Slovački najbitniji privredni partner u regionu - rekao je Pelegrini.

Plenarni sastanak članova delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike

Nakon ceremonije usledio je plenarni sastanak članova delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike.

- Srbija je ključni igrač za održavanje mira i stabilnosti u regionu - dodao je Pelegrini, govoreći o evropskom putu naše zemlje.

- Srbija ima podršku Slovačke i mi ćemo uvek podržavati evropski put Srbije u EU - poručio je Pelegrini i pozvao Vučića u zvaničnu posetu Slovačke.

- Ima puno tema o kojima možemo da razgovaramo. Bilo bi mi jako drago da ugostimo predsednika Vučića u Slovačkoj.

- Veselim se vašoj poseti Slovačkoj i svim oblicima saradnje. Zahvaljujem na gostoprimstvu i veselim se našim narednim pregovorima i razgovorima tokom večeri - rekao je.

U toku plenarni sastanak

Sastanak dvojice predsednika počeo je oko 14.45 časova u Palati Srbija. Nakon tet-a-tet razgovora Vučića i Pelegrinija, predviđen je plenarni sastanak delegacija Srbije i Slovačke, koje će predvoditi dvojica predsednika.

Izjave za medije Aleksandra Vučića i Petera Pelegrinija zakazane su za 16.20 časova.

Pre sastanka, predsedniku Slovačke priređen je svečani doček ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dve države i postrojeni počasni stroj Garde Vojske Srbije.

pročitajte još Vučić dočekao Pelegrinija u Beogradu: Slovački predsednik u dvodnevnoj poseti Srbiji

Zvanična poseta traje 21. i 22. decembra, a očekuje se da teme razgovora budu bilateralni odnosi, ekonomska saradnja, evropske integracije i regionalna stabilnost.

Autor: Dalibor Stankov