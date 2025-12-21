VUČIĆ UPOZORIO: Bez ovoga nećemo imati dovoljno struje u budućnosti!

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Slovačke Republike Peterem Pelegrinijem da su razgovarali o svim važnim aspektima saradnje dve zemlje, kao i o evropskom putu Srbije, i da je dogovoren i nastavak vojno-tehničke saradnje sa tom zemljom i u oblasti energetike.

"Mi smo danas, razgovarajući o različitim temama, dogovorili kako da nastavimo vojno-tehničku saradnju i saradnju naših vojnih industrija. Slovačka je veoma snažna po tom pitanju. Srbija nije slaba. Ja sam uvek oprezan kada je potrebno pohvaliti nešto naše, ali verujem da zaista imamo dobrih rezultata u toj oblasti. Dogovorili smo načine i moduse saradnje", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pelegrinijem koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji.

"Ali smo posebno razgovarali o tome kako da naučimo mnogo od Slovačke i kako da edukujemo ljude. Osim ljudi u Vinči, mi nemamo ljudi dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije u našoj zemlji, što je svakako u budućnosti, jer bez toga nećemo imati dovoljnost električne energije, nećemo imati dovoljnost struje", istakao je Vučić.

Dalje smo razgovarali o pitanjima energetike i angažmanu mnogih slovačkih kompanija, više slovačkih kompanija u našoj zemlji i na obnovljivim izvorima energije.

On je istakao na početku obraćanja da ne mora da govori o tome koliko građani Srbije vole Slovačku i koliko su bliski srpski i slovački narod.

"Mi Slovake ovde u Srbiji doživljavamo kao sestre i braću i tako smo se odnosili i uvek ćemo se odnositi. Mi smo danas u razgovorima, a nastavićemo ih i večeras na jednom drugom mestu sutra, ceo dan razgovaraćemo o svim važnim aspektima naših odnosa, naše saradnje. O našim bilateralnim odnosima, o daljem napredovanju ekonomskih odnosa, o konkretnim temama, o položaju Slovaka u Srbiji i gledali kako da učinimo još mnogo dobrih stvari", naveo je Vučić, prenosi Tanjug.

Autor: D.Bošković