MINISTAR MEMIĆ O NOVOM PAZARU: 'Grad koji živi multikulturalizam - rezultat ulaganja države i vlasti!' Osudio i napad na akademika Kladničanina

Ministar turizma i omladine Husein Memić ističe da Novi Pazar nikada nije bio zapostavljen, pozivajući sve da vide kapitalne projekte, obnovljene kulturne i sportske objekte, dok osuđuje napad na akademika Fahrudina Kladničanina

Husein Memić, ministar turizma i omladine, napisao je na društvenim mrežama da se priča "da dolaze u Novi Pazar da podrže zajednicu koja pre njih nije postojala".

- Ovde se zajednica nije potresla ni devedesetih, a ni sada kada je više uloženo u Čaršiju nego u vreme svih prethodnih vlasti - podsetio je Memić.

On je podsetio da je dolazak u Novi Pazar lakši i brži nego ikada, bilo da se stiže iz Beograda autoputem "Miloš Veliki", iz Vrnjacke Banje, Kruševca ili bilo kog dela Srbije, a sve zahvaljujući novim putevima i savremenim saobraćajnicama.

- Zato neka dođu i neka se uvere koliko je uloženo u kraj koji su decenijama olako nazivali "zapostavljenim". Neka vide obnovljenu Altun-alem džamiju, Petrovu crkvu, Đurđeve stupove, kulu Motrilju, simbole trajanja i suživota. Neka prođu pored Kulturnog centra i Smart city centra, jednog od najlepših u Srbiji, i prošetaju uređenim parkom ili rekreacionim centrom. Možete i do Hadžeta, da vidite najmoderniji Atletski stadion, hotel za sportiste... Prolazeći pored novih škola i vrtića, sportskih objekata i savremene infrastrukture, jasno se vidi kako danas izgleda Novi Pazar. Ovde se realizuju kapitalni projekti o kojima nismo mogli ni da sanjamo, uključujći uređenje i korišćenje novopazarskih reka, Kliničko bolničkog centra, projekte koje rešava ova vlast. Sve je to urađeno uz pomoć države, mudrom politikom i vizijom ljudi koji je vode - napisao je Memić.

"Novi Pazar je svet"

On je dodao da Novi Pazar jeste svet i uvek je bio svet, ne od juče i ne zbog etiketa, već kroz multikulturalizam i zajedništvo koje živimo.

- Pazar je svet i zbog kontinuiteta odgovorne politike i ljudi koji vode grad. Pazar je svet zahvaljujući svemu što je u društvenom smislu urađeno u poslednjih petnaest godina kroz kulturu, sport, obrazovanje. Nagrade, festivali, sportski uspesi i dostojanstveno predstavljanje grada širom sveta nisu slučajnost, već posledica jedne politike. Svoju posebnost, otvorenost i zajedništvo Novi Pazar je sačuvao i u najtežim vremenima. Ovde multikulturalizam nije parola za političke kampanje, već način života. To da je Pazar svet može biti otkrovenje samo za one čije su nacionalne politike zasnovane na zatvaranju i podelama - zaključio je na kraju ministar Memić.

Memić osudio napad na Kladničanina

Ministar omladine i turizma Husein Memić saopštio je da najoštrije osuđuje napad na Fahrudina Kladničanina, direktora Foruma Akademske inicijative 10, tokom jučeršanjeg protesta u Novom Pazaru. Ministar Memić je ujedno pozvao sve nadležne da hitno identifikuju odgovorne i obezbede zaštitu građana, kao i očuvanje mira i bezbednosti u Novom Pazaru.

- Javni i akademski angažman Fahrudina Kladničanina, kao i njegovi jasno izneti stavovi, predstavljaju primer slobodnog mišljenja. Napad na njega je pokušaj suzbijanja slobode govora, mišljenja, slobode i suživota, demokratske vrednosti na kojima pociva Novi Pazar - rekao je ministar Memić.

Autor: D.Bošković