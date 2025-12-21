UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Šešelj: Izgradnja Trampovog kompleksa i memorijalnog centra na mestu Generalštaba bi bio od velike važnosti za Srbiju: Druge države bi ulagale, a mi rasli ekonomski i zapošljavali se

Na samom početku emisije, Šešelj i Marić su se sukobili.

- Ja nisam mogao da verujem da će Šešelj da me minira, i ode u lažnu ćirilicu. On je poznat kao čovek od morala, časti... Ja sam se posle sabrao, pa se pitao da li je normalno, ali sam shvatio da je za njega sve lažno - rekao je Marić.

- 81. godine, kada sam izbačen iz komunističke partije, ja sam zvao glavnog urednika Kovača, rekao mu za sastanak, da ću biti tu, i ako može da pošalje jednog novinara, on je rekao da ima, da služi vojsku, pa da se mi sogovorimo. Nađemo se u hoteču Evropa, tražio mi slike, iz mladalačkog života... Ostali smo 2,3 sata... - dodao je Šešelj.

- Čovek ima dara za izmišljotine - dodao je Šešelj, pa nastavio:

- Sutradan se nije pojavio, to je ona sednica gde mi nisu dali reč - rekao je Šešelj.

- Bilo mi je zabranjeno da dođem - ubacio se Marić.

- Da si mi rekao da ne govorimo, ja ne bih dolazio u emisiju, evo dajte mi 5 minuta i izaći ću - rekao je potom Šešelj.

PREDLOG BROJ JEDAN - BRISEL

- Vučić je rekao svoje i mora da ostane dosledan tome. Sada će da stižu ublaženi tonovi prema Srbiji. Srpska javnost treba da zna da nas nikada neće primiti u EU ako ne priznamo Kosovo, ako se ne složimo sa utapanjem RS u unitarnu Bosnu i Hercegovinu i ne uvedemo sankcije Rusiji... Kao i dok ne odustanemo pomaganju Srbima u Crnoj Gori - rekao je Šešelj.

Ne treba uvek Vučić da bude izložen pritiscima, može da šalje predsednika Vlade, ministre, naveo je Šešelj.

- Zbog Vučića nas uvažavaju, cene ga više nego kao što je do sada bio ljubazan, i onda ga slažu, naprave tzv. Ohridski sporazum koji nije potpisao, složio se... - naveo je Šešelj.

U javnosti se govori da gubimo popularnost kod Rusa i Amerikancima, a to nije potpuno tačno, dodao je Šešelj.

- Sa Rusima ćemo lako, a i sa Amerikom - rekao je Šešelj.

- Vučić je osetio šta se sprema, nije delovao ishitreno. Nije u svaloj situaciji na svakom sastanku sve jasno izrečeno. Ovog puta je Vučić znao šta ga čeka, i zato nije otišao. Fico, Orban, Makron, to su bili dobri znaci da vidimo šta se dešava. Nijedna zemlja nije imala takve evropske integracije, nikome teritorija nije oduzimana. Vidimo šta se dešava, ono što je nekada, Hil, kada je polazio u Beograd, rekao je da će da se ponudi nešto Srbiji što nam nisu nudili ni Rusi ni Kina... On je završio mandat, bio korentan, ali je učestvovao u presudi Tačiju, rekao je da nije zločinac... Očigledno je da će biti pritisak. Kao što je sada NIS, tako ćemo imati napade na Kineze, njihove kompanije - rekao je Marić.

- Imali smo dve izjave Putina koje su nas štrecnule. Da Kosovo može da bude nezavisno... To je rečeno uslovno, i mi smo se uplašili da je to trgovina, a to se desilo posle sastanka sa Tačijem u Istanbulu... Šta je on mislio tu... Ispalo je da je Rusija spremna da NIS proda bilo kome, osim Srbima - dodao je Marić.

- Treba da se pronađe rešenje koje neće biti poniženje za Ruse, ja to mislim za NIS - ubacio se Šešelj.

- Ne može se bez saglasnosti ruske saglasnosti menjati status NIS-a. Putin zna više od svih državnika sveta. Nema preče kupovine, NIS nije na licitaciji, ovo je prinudna prodaja - dodao je.

- Rusi godinu dana zavlače Srbiju. Od maja se priča da će biti psotignut gasni sporazum. Nijedna zemlja koja nema dugoročni gasni sporazum da dobija gas - rekao je Marić.

- Rusija nas još nigde nije oštetila. Uložila je, do sada bar 10 odsto godišnje, a ranije je NIS bio u gubicima - naveo je Šešelj.

- U jednom periodu kada je Srbija bila kandidat za EU, sve je zapravo počelo sa ratom u Ukrajini, od tada nije otvoreno ni jedno poglavlje, klaster. Klaster 3 nam obećavaju odavno... od tada ništa, i tada se opozicija žalila što EU i Amerika slušaju Vučića. Oni su ove godine iskoristili da sve što šire po opozicionim medijima šalju u Brisel do bilo kog zvaničnika, službenika, i sada su počeli da od toga prave rezolucije, ultimatime... Toga ranije bilo. Očigledno da se pravi nova gvozdena zavesa koja će pasti po sredini Ukrajine, oko Dombasa... Ne znamo koliko će trajati. Sada je pritisak takav, sve se koristi da se lsomimo, da priznamo Kosovo i uvedemo sankcije Rusiji - kaže Marić.

- Mi se radujemo svakom promašaju na planu EU. Mi mislimo da će ona pre da propadne, nego što ćemo mi da dođemo u EU - kaže Šešelj.

- Ja sam mislio da ću kao mladić ući u EU, a vidim da ću teško i kao penzioner. Frenk Miler mi je poklonio sat sa svim evropskim zastavama, a ja sam rekao da kada uđemo u EU, da ću da dodam srpsku, i eto, nikada ga nisam stavio - rekao je Marić.

- Šreder je Đinđiću rekao da zaboravi priče o EU. Da su to zemlje bivše Austrougarske, i dve zemlje na liniji fronta, Đinđić to nikada nije rekao u javnosti, ali je rekao prijateljima. Ja sam pravio šale o tome, da su to zemlje koje su onda dobijale cveće... Kada je Hitler umro... - dodao je Marić.

Oni nemaju poverenja u nas, dali su nam nadu da ćemo ući sa Hrvatskom, kao da će to da bude istorijsko pomirenje, a posle hapšenja gotovine, odmah su ušli, sećate se, dodao je Marić.

- Ključnu stvar si ispustio, Tadić je dao saglasnost da nema ništa sporno između Srbije i hrvatske - rekao je Šešelj.

- Poniženje za nas je da se kao primer evropske integracije uzima Ukrajina koja je 'razvaljena' zemlja - dodaje Marić.

- Slična stvar je Albanija, ili što Zvicer vodi Crnu Goru... Šta mi treba da radimo? - naveo je Marić.

- Moramo da menjamo taktiku. Ne treba da idemo na skupove gde se pojavljuje Priština kao neki ravnopravni član. Treba to uraditi. Treba tražiti od zapadnih zemalja da priznaju d aje Kosovo zapadni deo Srbije... Onda mi moramo da krenemo u ofanzivu - priča Marić.

- Za Aleksića ništa loše nije moglo da se veže. Ali, nakon što se otrgla Biljana Plavšić, nakon što je preuzimala neke delove stanica, on joj se priklonio i poslao joj nekoliko savetnika, među kojima je bio dr Miloš Prica, koji je i meni nuđen. Plamti na svim frontovima, a on mene tera da idemo na ulicu da obaramo Miloševića. Tu je bila Ana Mitrović i još neki... - govorio je Šešelj.

- Aleksić je onda napustio SRS, i godinama se nismo viđali, živeo je kod Bileće. Niko se nije setio da to radi, sad se toga setio Domagoj, idiot, koji je plasirao da je BIA otela Slavka Aleksića. Imao je nekoliko metastaza i lekari su rekli da to ne vredi operisali. Toga je bila svesna i njegova supruga - rekao je Šešelj.

- Hasan Čengić najmoćniji čovek uz Alibegovića je umro, a pre toga je angažovao Slovenca da snimi filmove o tome, i tako su posle napadali Srbe. Njemu je to trebalo, ovaj je snimio film, a Italijan je napravio roman, i tako je krenula ova priča - rekao je Marić.

- Ja sam rekao, novinske isečke sam pokazivao - dodao je Šešelj.

PREDLOG BROJ DVA - GENERALŠTAB

- Vučić može da podnese prijave, ali se zavera teško može dokazati. Mora da se dokaže sve to, a to je proces. Zavera tužioca, dela prozapadnog karaktera, odnosno političke javnosti. Zavera postoji, ubeđen sam. Samo treba imati dobar stručni tim - rekao je Šešelj.

- Očigledno da smo sanjali dil sa Amerikom, i to su svi pokušavalli. Izgledalo je da će nama da krene, kada Tramp dođe na drugi mandat, a Evropa je sve uradila da ne dođe do toga... Babiš u Češkoj, Orban, Vučić, možda i Poljska... Delovalo je da će to da bude ona Višegradska grupa. Tramp je želeo da stvori novu Evropu - oriča Marić.

- Nemoguće je na našim sudovima dokazati stranu zaveru, a unutrašnja može. Zato trebanajbolji tim tužilaca, policajaca i sudija. To ne može prosešan sudija - rekao je Šešelj.

- Ispada da Tramp i Kušner nemaju druga posla nego da ulažu u Srbiju. Tramp je odavno želeo da napravi hotel i memorijalan centar tu... - rekao je Marić.

- Izgradnja tog centra, kompleksa i muzeja bi bio pokazatelj drugim firmama da u Srbiji vedi investirati, i to bi Srbiji donelo koristi u poreze, u zaposlenima i profit svake godine, 22 i po procenta - rekao je Šešelj.

