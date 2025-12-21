VUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA SLOVAČKE NA VEČERI: U prijatnoj, prijateljskoj atmosferi potvrdili smo snažne i iskrene odnose Srbije i Slovačke! (FOTO)

"Uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo", kako je izdvojio predsednik Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

- U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva. Zahvalan Petru Pelegriniju na otvorenom razgovoru uveren da će ova poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke - napisao je predsednik uz podeljene fotografije s večere.

