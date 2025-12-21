AKTUELNO

Politika

VUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA SLOVAČKE NA VEČERI: U prijatnoj, prijateljskoj atmosferi potvrdili smo snažne i iskrene odnose Srbije i Slovačke! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

"Uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo", kako je izdvojio predsednik Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na večeri predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

- U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo, potvrdili smo snažne i iskrene odnose koje Srbija i Slovačka neguju, kao i posvećenost daljoj izgradnji našeg partnerstva. Zahvalan Petru Pelegriniju na otvorenom razgovoru uveren da će ova poseta dodatno doprineti jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke - napisao je predsednik uz podeljene fotografije s večere.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#slovacka

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ I ORBAN NA RUČKU U VINARIJI 'ZVONKO BOGDAN': U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima i budućnosti naših odnosa (FOTO)

Politika

Vučić: Poseta Pelegrinija potvrda međusobnog poverenja – razgovori o jačanju odnosa Srbije i Slovačke (FOTO)

Politika

Vučić će danas ugostiti predsednika Slovačke: Pelegrini u dvodnevnoj poseti Srbiji

Politika

'IMALI SMO VAŽNE I DOBRE SASTANKE' Vučić iz Samarkanda: Očekujem posetu predsednika Slovačke pre kraja godine

Politika

'U PRIJATNOJ ATMOSFERI, UZ KAFU I KROFNE' Vučić: Zadovoljstvo mi je što sam ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović i njenog supruga (FOTO)

Politika

PREDSEDNICA SLOVAČKE ČESTITALA VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI! Čaputova: Tradicionalno prijateljski odnosi Slovačke i Srbije nastaviće da se razvijaju na dobro