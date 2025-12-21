SKUP SRPSKE LISTE U RANILUGU: Više nego ikada potrebno jedinstvo, ponosno nosimo srpsko ime i prezime

Sa predizbornog skupa Srpske listu u Ranilugu poručeno je da su samo jedinstvo i sloga garant ostanka i opastanka Srba na Kosovu i da je država Srbija oslonac srpskom narodu, a da je Srpska lista jedina partija koja radi u njihovom interesu.

Sala Doma kultre u Ranilugu bila je premala da primi sve građane koji su danas došli da podrže Srpsku listu, pa je određeni broj ljudi ostao ispred.

Skup, kome su prisustvovali predstavnici Srpske liste, kandidati za poslanike, ali i simpatizeri te stranke, započeo je intoniranjem himne „Bože pravde“, a prisutnima se obratila gradonačelnica Raniluga Tanja Antić, koja je istakla da je država Srbija oslonac Srbima na Kosovu, a da je Srpska lista jedini garant opstanka i ostanka srpskog naroda.

„Kosovo i Metohija oduvek je bila zemlja stradanja, ali i zemlja nade. Mesto gde su nastale najlepše crkve i manastiri, mesto gde su se vodile, a i danas se vode najveće bitke za slobodu naroda. U ovim teškim vremenima, kada se mnogi trude da nam naude, da nas lome i podele, mi se okrećemo ka svojoj državi, znajući da nismo sami, da smo deo jednog naroda, jedne duše, jedne Srbije. Država Srbija je naš oslonac i naša nada, daje nam snagu da istrajemo i da se borimo za svoja prava i svoju slobodbu“, rekla je Antić.

Ona je dodala da država Srbija neumorno radi na tome da pomogne narodu kroz različite projekte i investicije.

„Ulaganjem u škole, vrtiće i zdravstvene ustanove, poboljšavaju se uslovi života ljudi na Кosovu. Kroz različite programe, država Srbija obezbeđuje finansijsku pomoć mnogim porodicama, poljoprivrednicima, ali i studentima na prostoru Kosova i Metohije. Samo složni i jedinstveni možemo sve. Zato svi složno i jedinstveno 28. decembra podržimo Srpsku listu i broj 127. Svaki gest, svaka investicija, svaka reč podrške naše države Srbije za nas ima neprocenljivu vrednost. Kao što majka brine o svojoj deci, i Srbija ne zaboravlja svoje sinovi i kćeri na Kosovu i Metohiji. Uprkos svim izazovima, njen glas se čuje, njena ruka pruža pomoć, njeno srce kuca za nas“, navela je Antić.

Jelena Mitrović iz Gnjilana, doktor nauka iz oblasti tehnološkog inžinjerstva, istakla je da je današnje okupljanje u trenutku koji zahteva ozbiljnost, odgovornost i punu svest o težini odluka koje se donose.

„Svedoci smo izazova sa kojim se danas suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji. Mnogi pokušavaju da nas podele, oslabe i potisnu naš identitet. Ali mi smo ovde da pokažemo da smo jaki onoliko koliko smo jedinstveni. Kosovo i Metohija treba da budu prostor u kome se poštaju prava srpskog naroda, prostor u kome niko ne oseća strah ni nepravdu, i gde svakodnevni život ljudi ima svoje uporište u državi Srbiji“, rekla je Mitrović.

Ona je dodala da se vrednost političke partije ne meri samo brojem glasova, već snagom ideje koju nosi i sposobnošću da tu ideju pretvori u sigurnost i perspektivu za ljude.

„Politika prema KiM mora se meriti jednim pitanjem – da li mladi imaju razlog da ostanu? Bez tog odgovora svaka druga politika ostaje bez stvarnog smisla. Upravo zato mora da čuvamo i odbranimo ono što oblikuje našu budućnost – škole, obrazovanje, zdravstvo i sigurnost naših ljudi. Deca ovde ne uče samo gradivo, uče identitet, uče ko su, odakle dolaze, o hrabrosti i odgovornosti, kroz pesme i priče koji ih povezuju sa njihovim korenima“, rekla je ona.

Mitrović je istakla da je znanje jedan od najsnažnijih oblika odgovornosti prema državi.

„Nauka me je naučila da odluke moraju biti zasnovane na činjenicama, a ne na parolama, i da se odgovornost ne meri rečima, već rezultatima. Takav pristup neophodan je i u institucijama koje odlučuju o sudbini ljudi. Društvo, zajednica, država jaki su onoliko koliko poštuju vrednost svakog svog građanina, i ne postoji jaka država bez obrazovanih, hrabrih i moralno odgovornih ljudi. Narod ne treba biti sredstvo, već svrha politike. Verujmo u politiku koja čuva ljudsku vrednost, a ne deli ljude. Verujmo u politiku i podršku države Srbije. Ta podrška nije samo simbolična. Ona se gradi kroz prisustvo, kroz institucije i kroz ljude koji su spremni da odgovorno zastupaju interese srpskog naroda“, poručila je Mitrović, dodajući da opstanak Srba na Kosovu ne zavisi samo od podrške države Srbije, već i od zajedničke posvećenosti.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić istakao je da su se građani danas u Ranilugu sabrali oko ideje opstanka i ostanka srpskog naroda.

„Često kažu koliko puta spominjate jedinstvo. Spominjamo zato što je važno. Samo jedinstveni i složeni možemo da ostanemo ovde. Samo jedinstvene i složene u Prištini mogu da nas čuju, ne samo albanski politički predstavnici, već i međunarodni predstavnici. Treći put za godinu dana imamo izbore. Neki kažu umorili smo se. Izbori su svaki dan, braćo i sestre. Svakog dana biramo da li ćemo biti ljudi ili ne. Hoćemo li časno raditi posao koji obavljamo ili ne. Hoćemo li se boriti za svoju decu ili ne. I znam da je svako od vas na svim tim izborima doneo pravu odluku“, naveo je Simić.

On je okupljenima zahvalio, navodeći da je Srpska lista pobedu na februarskim izborima započela baš iz Raniluga u trenutku kada su, kako je rekao, svi otpisali i Srbe i Srpsku listu.

„Pokazali smo da najbolje, najteže bitke srpskog naroda biju Srbi na prostoru Kosova i Metohije. Ali valjda je to i blagoslov od Boga. Da se borimo za svoj narod, jer je našoj generaciji zapalo da čuva ono što su nam dedovi ostavili. Da se borimo tako da se ne postitimo svojih predaka, ali isto tako da budemo ponosni preci svojoj deci“, rekao je Simić.

Kako je kazao, na ovim izborima izbor je jasan.

„Na jednoj strani su Kurtijevi poslušnici, sa druge strane Srpska lista. Braćo i sestre, nemamo pravo na grešku, oni koji bi da Srba nema, računaju naše podele, međusobne rasprave i sve ostalo. ja vas molim da godinu završio onako kako smo je i započeli - pobedom. Kosovsko pomoravlje pripada častim Srbima i Srpkinjama, častim domaćinima koji su 26 godina, nakon svega što se desilo, opstali ovde. Opstali smo zahvaljujući i podršci naše države Srbije. Opstali smo zato što smo imali ljude koji su verovali. Ja vas molim, verujte. Verujte svojoj državi koja je odobrala da podrži samo Srpsku listu. I na ovim izborima 28. decembra birajte časne, odgovorne Srbe. Birajte srpske predstavnike, a ne Kurtijeve poslušnike. Birajte Srbe“, poručio je Simić.

Doktorka stomatologije u Ranilugu Ljiljana Popović istakla je da na Kosovu zdravstveni sistem postoji i opstaje zahvaljujući podršci Republike Srbije.

„Velika mi je čast što danas stojim pred vama, ponosna što sam deo vas, ponosna što pripadam ovom narodu. Kao doktor stomatologije znam koliko je važno imati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Na Kosovu i Metohiji zdravstveni sistem postoji i opstaje zahvaljujući podršci Republike Srbije i upravo ta podrška omogućava da naše zdravstvene institucije rade. Očuvanje i jačanje zdravstvenog sistema na našim prostorima uz pomoć Republike Srbije znači očuvanje našeg naroda i njegove budućnosti na našim prostorima“, rekla je Popović.

Poručila je da je danas, više nego ikada, srpskom narodu potrebna snaga i jedinstvo.

„Upamtite, ovo nije borba pojedinaca. Ovo je borba svih nas, borba da opstanemo na ovim prostorima. Jedino je Srpska lista pokazala kako se brane interesi srpskog naroda sa Кosova i Metohije, kako se bori za naša prava, za naše institucije i za našu budućnost. Zato vas pozivam da 28. decembra budemo jedinstveni, odgovorni, i da svoj glas damo jedinoj listi koju podržava Republika Srbija, a to je Srpska lista i broj 127“, navela je ona.

Autor: D.Bošković