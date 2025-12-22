Obojena revolucija u akciji! Mićin o napadu na predsednika opštine Kosjerić: Elementi su dehumanizacija i targetiranje političkih protivnika, što se radi i prema meni i prema Đokiću

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin gostovao je u emisiji „Novo jutro“ na TV Pink, gde je komentarisao napad na predsednika opštine Kosjerić Žarka Đokića, ali i govorio o paljenju novogodišnjeg vozića u Novom Sadu, kao i o političkim dešavanjima u Sandžaku i Novom Pazaru.

Napad na Đokića i „obojena revolucija“

Mićin je istakao da napad na Đokića i njegovu porodicu vidi kao deo „obojene revolucije“:

„To je sve planski, jedna od faza obojene revolucije. Elementi su dehumanizacija i targetiranje političkih protivnika, što se radi i prema meni i prema Đokiću.“

Dodao je da se termin „ćaci“ koristi kao pogrdan, ali da ga on vidi kao simbol roditelja koji žele da deca normalno idu u školu i na fakultete.

Paljenje novogodišnjeg vozića u Novom Sadu

Govoreći o incidentu sa zapaljenim vozićem, Mićin je rekao da je to pokušaj destabilizacije grada:

„Tragedija nam se desila, ali zašto ljudi ne bi nastavili normalno da žive? Božićni vozić sa irvasima nema nikakve veze sa tragedijom. Negativna kampanja je namerno pokrenuta.“

Dodao je da se na društvenim mrežama pojavljuju uvredljivi komentari, a da se pojedini odbornici čak raduju gubitku investicija i smanjenju budžeta.

Novi Pazar i pokušaji zloupotrebe

Mićin je naglasio da se u Novom Pazaru pokušava zloupotreba mira i složnog života građana:

„Kad god sam bio tamo, bio sam neverovatno primljen. Ne treba dozvoliti da putujući cirkus zloupotrebi mir. Godinama muslimani i Srbi žive u slozi.“

Dodao je da se slični pokušaji vide i u drugim manjinskim zajednicama, ali da, kako kaže, „nikada manjinama nije bilo bolje u Srbiji nego sada, od kada je Aleksandar Vučić na vlasti“.

Autor: Dalibor Stankov