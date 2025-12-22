Opet svađa u SPO: Oštri protest iz Beča zbog 'opasnih poziva'

Organizacija Srpskog pokreta obnove (SPO) za Austriju uputila je oštar protest povodom odluka takozvanog Glavnog odbora SPO, koji se navodno sastao 13. decembra u Beogradu.

Predstavnici SPO u Beču tvrde da je sednica održana bez poštovanja Statuta stranke i da su na njoj izrečeni „opasni pozivi na rušenje ustavnog poretka Srbije“.

Protest iz Beča

U saopštenju koje potpisuje diplomirani inženjer elektrotehnike Srđan Antonić, zaposlen u „Simensu“, navodi se da predsednik SPO za Austriju nije bio pozvan na sednicu, iako Statut predviđa da organizacije u inostranstvu imaju status okružnih organizacija.

Na skupu, koji je sazvao Aleksandar Cvetković, bilo je, kako se tvrdi, „petnaestak ljudi skupljenih uz pomoć konca i konopca“, među kojima i osobe koje nisu članovi stranke.

„Opasan poziv na rušenje Republike“

Posebno je istaknuto prisustvo Nenada Stojanovića iz „Monarhističke dijaspore“, koji se na društvenim mrežama pohvalio da je pozvao na „rušenje Republike“. SPO Austrija ocenjuje da je reč o „veoma opasnom pozivu“ koji se ne može sprovesti bez nasilja i krvoprolića.

„Srbiji nije potrebno rušenje i izazivanje sukoba, već mir, stabilnost i izgradnja“, navodi se u saopštenju, uz kritiku da se Cvetković nije ogradio od ovakvih izjava.

Optužbe na račun Cvetkovića

U saopštenju se dalje navodi da Cvetković „uporno radi na rušenju stranke“, da pojedini članovi Predsedništva više ne učestvuju u radu, kao i da on, iako na funkciji na Beogradskom sajmu, „najmanje vremena provodi na radnom mestu“.

„Tražimo od rukovodstva Beogradskog sajma da preispitaju njegov nerad i provere odluke i rešenja koja je potpisivao“, poručuju članovi SPO iz Beča.

Autor: Dalibor Stankov