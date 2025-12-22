DA LI OVAKVU SRBIJU ŽELIMO? Protest u Novom Pazaru pokazao kako bi naša zemlja izgledala kada bi blokaderi došli na vlast

Prvo žurka, pa onda žestoko pljuvanje po svemu srpskom...
Na blokaderskom skupu viđen je blokaderski autoprevoznik Milomir Jaćimović kako ispija kaficu kao i funkcionerka demokratske stranke Biljana Stojković, dobro poznata po paroli "U Srebrenici je izvršen genocid".
Pored Biljane Stojković na blokaderskom skupu je bila prisutna i Biljana Đorđević, Nebojša Zelenović, Raomir Lazović koja takođe zagoravaju istu parolu o "genocidu".
22. децембар 2025.
Na blokaderskom skupu pored zastave Palestine, okačena je bila i zastava takozvanog "nezavisnog Sandžaka".
Na ovom skupu mogli smo da vidimo i odu blokaderskim medijima koji pomažu rušenje snažne Srbije.
Blokaderi su prvo napravili "studentsku" žurka, pa onda žestoko krenuli da pljuju po svemu srpskom...
U narednom snimku možete jasno videti kakve su poruke poslate, pa možemo zamisliti kako bi naša zemlja izgledala kada bi blokaderi došli na vlast.
Autor: Dalibor Stankov