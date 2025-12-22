AKTUELNO

DA LI OVAKVU SRBIJU ŽELIMO? Protest u Novom Pazaru pokazao kako bi naša zemlja izgledala kada bi blokaderi došli na vlast

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Privatna arhiva ||

Prvo žurka, pa onda žestoko pljuvanje po svemu srpskom...

Na blokaderskom skupu viđen je blokaderski autoprevoznik Milomir Jaćimović kako ispija kaficu kao i funkcionerka demokratske stranke Biljana Stojković, dobro poznata po paroli "U Srebrenici je izvršen genocid".

Pored Biljane Stojković na blokaderskom skupu je bila prisutna i Biljana Đorđević, Nebojša Zelenović, Raomir Lazović koja takođe zagoravaju istu parolu o "genocidu".

Na blokaderskom skupu pored zastave Palestine, okačena je bila i zastava takozvanog "nezavisnog Sandžaka".

Na ovom skupu mogli smo da vidimo i odu blokaderskim medijima koji pomažu rušenje snažne Srbije.

Blokaderi su prvo napravili "studentsku" žurka, pa onda žestoko krenuli da pljuju po svemu srpskom...

U narednom snimku možete jasno videti kakve su poruke poslate, pa možemo zamisliti kako bi naša zemlja izgledala kada bi blokaderi došli na vlast.

Autor: Dalibor Stankov

