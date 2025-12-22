AKTUELNO

IZNETE ZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU, OGLASILI SE BRANIOCI: Očekujemo oslobađajuću presudu u slučaju Slađana Trajkovića (VIDEO)

Branioci Slađana Trajkovića, advokati Bogdan Lazić i Živojin Jokanović izjavili su, nakon današnjeg iznošenja završne reči, da očekuju oslobađajuću presudu na osnovu svih izvedenih dokaza i činjenica.

Lazić ističe da se nadaju da su članovi veća nepristrasni i da će doneti pravičnu odluku.

Jokanović očekuje da će se presuda zasnivati na istini, koja je, kaže, samo jedna.

„Sud je dužan da sa određenom pažnjom proceni sve dokaze. Da bi utvrdio materijalnu istinu, odnosno istinu, nužno je da sa punom pažnjom stekne uverenje Sudsko veće da su činjenice koje su iznete tačne. A tu tačnost treba da izvedu na bazi logike, nauke, psihologije, iskustva i stručnosti. Ta istina mora biti tako lepo obrazložena da sutra, bilo ko drugi, ko ocenjuje tu istinu, da li sud ili neki drugi organ, stekne isto uverenje“, naveo je Jokanović.

Advokati očekuju da će Sudsko veće biti dostojno zadatka koji treba da izvrši.

Izricanje presude zakazano je za petak u 10 časova.

Slađan Trajković uhapšen je 15. decembra 2022. godine u Južnoj Mitrovici i od tada se nalazi u pritvoru.

Trajković je bio pripadnik Kosovske policije, a službu je napustio kada su Srbi sa severa napustili prištinske institucije 5. novembra 2022. godine. Pre prijema u policiju prošao je sve bezbednosne provere, kako kosovskih, tako i međunarodnih institucija.

