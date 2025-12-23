MONSTRUOZNE PRETNJE SMRĆU VUČIĆU: Kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić pozvao je na streljanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih pristalica, uz poruku da će „olakšavajuća okolnost“ biti povez preko očiju onima koji budu sarađivali sa njima.

Patološka mržnja prema predsedniku

Ovo je samo nastavak bolesne i patološke mržnje prema predsedniku Vučiću, koja se već više puta manifestovala kroz pozive na njegovo streljanje, linč i ubistvo. Nemoguće je nabrojati koliko puta su mu poželeli smrt, a pretnje su se ponavljale u različitim oblicima.

Tortu sekli nožem po liku predsednika

Podsećamo, na društvenim mrežama proletos je kružio snimak kako su pojedinci sekli tortu sa likom predsednika Srbije, pa nož zabijali posred njegovog lica. Ovaj morbidni čin izazvao je osudu javnosti, ali nije zaustavio talas pretnji.

Sanduk i bolesne objave na mreži „X“

Napadi su se nastavili i kroz objave na mreži „X“, gde su bezumnici predsednika „trpali u sanduk“. Jedan korisnik, Igor Pavlović, napisao je: „Još da i AV strpaju u sanduk, pa da se takvima kao ti naj*bemo mrtve dece. Doći će taj dan, svim diktatorima je pre ili kasnije došao.“

Nastavak pretnji

Ovakvi monstruozni ispadi pokazuju da patološka mržnja prema predsedniku Vučiću ne jenjava, već se iznova manifestuje kroz pozive na nasilje i smrt.

Autor: Dalibor Stankov