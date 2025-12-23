Referendumska atmosfera na tužilačkim izborima - za opstanak Dolovac ili njen kraj

Tužilački izbori koji se danas održavaju u sedištima 4 apelaciona tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i u sedištu Vrhovnog javnog tužilaštva odvijaju se u pravoj referendumskoj atmosferi, a kako otkriva naš izvor, na biračkim mestima oseća se pritisak.

Najveći pritisak, kako tvrdi, je u Novom Sadu, sedištu novosadske apelacije koju u svojim rukama preko saradnika drži vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Biračko mesto nalazi se odmah pored kancelarije Branislava Lepotića - glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u tužilačkim krugovima poznatog kao Zagorkinog pulena.

Prema rečima našeg sagovornika, zgradu u kojoj se održavaju izbori u Novom Sadu jutros je pre početka glasanja, pregledala policija sa psima, ali nije poznato iz kog razloga.

U beogradskoj apelaciji u Katanićevoj ulici, kako saznajemo, predsednik Izborne komisije Nenad Popović nije dozvolio novinarima da prate tok izbora, niti da prisustvuju glasanju.

U Katanićevoj su čak i kamere prekrivene jer gledaju ka paravanima iza kojih se glasa.

Podsetimo, javni tužioci iz cele Srbije danas glasanjem na izborima biraju pet kolega za članove Visokog saveta tužilaštva.

Ovi izbori se održavaju prvi put posle ustavnih i zakonskih reformi iz 2022. i 2023. godine i praktično predstavljaju referendum u javnom tužilaštvu.

Tužioci glasanjem za određene kandidate odlučuju sa jedne strane - o budućnosti sa Zagorkom Dolovac - koja već 16 godina u tri mandata kao Vrhovni javni tužilac drži apsolutnu moć i kontrolu nad javnim tužilaštvom i to kroz unapred dogovoren izbor i napredovanje podobnih ili sa druge strane - za samostalnost javnog tužilaštva - oslobođenog od Zagorkinih poluga moći, uz odlučivanje u skladu sa Ustavom, zakonima i propisanim kriterijumima za izbor i napredovanje javnih tužilaca u karijeri.

Ukupno 762 javna tužioca u Srbiji biraju dva predstavnika osnovnih javnih tužilaštava, jednog predstavnika viših javnih tužilaštava, jednog predstavnika apelacionih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine i jednog predstavnika Vrhovnog javnog tužilaštva.

Autor: S.M.