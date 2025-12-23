Kandidatkinja za VST ispija kafu i sok od cvekle dok njene kolege rade i glasaju

Tužiteljka Jovana Komnenović (desno na fotografiji), jedan od kandidata za člana Visokog saveta tužilaštva ispred osnovnih javnih tužilaštava snimljena je kako sedi u lokalu odmah pored glasačkog mesta beogradske apelacije u Katanićevoj ulici.

Ovo ne bi bilo neobično da se ne dešava u radno vreme kada njene kolege rade svoj tužilački posao, a posebno u danu kada se održavaju tužilački izbori na kojima njene kolege glasaju za nove članove VST.

Komnenovićka je u tužilačkim krugovima poznata kao

kuma Ivane Stojiljković Pomoriški - šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, inače osvedočene pulenke Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Autor: S.M.