Lučić o aferi sa prisluškivanjem: Verujem u pravdu, zakone i institucije!

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da ne želi da javno komentariše postupanje tužilaštva u slučaju prisluškivanja razgovora koji je vodio sa direktorom Junajted grupe Stenom Milerom, istakavši da veruje da će nadležne državne institucije postupati pravedno i u skladu sa zakonom.

Lučić je ujedno upozorio da su televizije iz sastava Junajted medije, koje se lažno predstavljaju kao nezavisne, “u službi i pod direktnom kontrolom jednog čoveka, a to je manjinski akcionar Junajted grupe”.

- Nikada od mene preko medija nećete čuti komentare na račun bilo kog tužilaštva, ja verujem u državu i njene institucije i verujem da će institucije pravedno i po zakonu postupati. Sve što možemo videti na kanalima i portalima Junajted medije su manipulacije i podmetanja jedne “sejšelsko-holandske-luksemburške” kompanije, koja čak ni elementarne poreze na plaća Srbiji, ali želi da neki svoj sistem vrednosti, a to su zapravo poslovni i politički interesi jednog čoveka, njihovog manjinskog akcionara, u čijoj su neposrednoj službi, nameće kao jedini pravi - objasnio je Lučić u emisiji “Dan na dan”.

Prvi čovek Telekoma ukratko je objasnio krivičnu prijavu koju je podneo zbog afere sa prisluškivanim razgovorom.

- Ja sam jedan od podnosilaca krivične prijave, vidim iz medija da je i Sten Miler to uradio. U prijavi sam naveo da je objavljeni snimak bio prethodno montiran i podneo sam je protiv N.N. lica. Jedna grupa ljudi misli da je iznad zakona, da može bez ikakvih zakonskih konsekvenci da nekoga prati, prisluškuje, da montira snimke, da vrlo ozbiljno preti nekim ljudima. Istraga u vezi sa tim famoznim snimkom rasvetliće mnogo toga - istakao je Lučić.

Stigle dividende! Vladimir Lučić je izjavio da će danas biti uplata dividendi iz profita Telekoma Srbija. - Reč je o 2,24 milijarde dinara, najviše će dobiti država kao većinski akcionar, ali svoj deo dobiće i 4,8 miliona naših malih akcionara. Danas dobijaju sredstva na svoje račune. U prethodnih 20 godina, Telekom Srbija je isplatio preko 1,1 milijarda evra dividendi, preko 2 milijarde evra dali smo na ime poreza i drugih naknada, i imali smo više od 4,5 milijarde evra investicija. Telekom nikada nije koristio pare iz budžeta i državnu pomoć, naprotiv, uvek smo punili državnu kasu. Institucija smo koja je izuzetno bitna za Srbiju, uključujući razvoj optičke mreže i 5G kao glavni osnov digitalnog razvoja čitave zemlje - kazao je Lučić.

Podsetio je da ni on ni Miler nikada nisu demantovali da su razgovarali na poslovnom sastanku, kao i da je Aleksandra Subotić iz Junajted Medije bila jedna od tema. Problem je u manipulisanju snimkom i kontekstom izrečenog.

- Razgovarali smo o Aleksandri Subotić zbog dugogodišnjeg fiktivnog ugovora, kojim je ona, preko platforme NetTV, potkradala Junajted grupu, a onda pokušala da to isto radi i Telekomu Srbija. Stotine hiljada evra godišnje izvlačila je na svoje račune na ofšor destinacijama, a sve na osnovu izmišljenih, fiktivnih, poslova - upozorio je Lučić.

Medijska kampanja televizija i portala iz sastava Junajted medije protiv Telekoma Srbija traje punih šest godina, dok se poslednjih šest meseci dešava najnovije “pumpanje”.

- Njihovi informativni kanali su produžena ruka manjinskog akcionara UG, pod njegovom su punom direktnom kontrolom, što radi preko svoje saradnice Aleksandre Subotić. Između ostalog, imate izveštaj jednog od njihovih osnivača, uglednog američkog novinara Breta Sadlera, koji je 2019. izašao iz N1 jer je manjinski akcionar, preko Subotićeve, kontrolisao uredništvo i izveštavanje, što je sve suprotno principima nezavisnih medija. Njihova agresivna odbrana Aleksandre Subotić u ovom periodu takođe pokazuje koliko ti mediji suštinski nisu nezavisni, jer sva njihova zalaganja se svode na to da manjinski akcionar i pomenuta gospođa zadrže svoj uticaj. Ovi mediji faktički vode politiku jednog čoveka, njegova su produžena ruka - rekao je Vladimir Lučić.

Ove godine, nakon promene menadžmenta u UG, prva kampanja pomenutih medija bila je da “ne daju direktore”, a kada je manjinski akcionar izgubio sudski spor u Holandiji protiv UG krenuli su sa novom pričom da žele sami da “menadžerski” otkupe te medije.

Lućić je istakao da i to pokazuje da pomenuti “nisu nezavisni mediji, oni rade za svog gazdu, za njegove interese, i bore se da im taj isti gazda ostane”.

Generalni direktor Telekoma Srbija upozorio je na još neke manipulacije iz kuhinje Junajted medije.

- Telekom Srbija je protiv Aleksandre Subotić još 2020. godine podneo krivičnu prijavu, kada je Junajted medija sklonila TV N1 sa kablovske mreže našeg operatera Supernove, tvrdeći potom da smo to mi svojevoljno uradili. A zapravo oni su nam poslali zvaničan dopis, pod pretnjom krivične prijave, da N1 mora da se ukloni iz naše mreže. Ta naša krivična prijava već pet godina stoji u nekoj fioci i niko ne zna šta se s njom dešava - objasnio je Lučić istakavši da je Telekom “tom prijavom hteo da napravi pritisak da se N1 vrati na našu kablovsku mrežu”.

Rekordna godina za Telekom Srbija - Ova godina biće poslovno ubedljivo najuspešnija, ohrabruje me veliki rast profita i prihoda u odnosu na prošlu, a napravili smo to zbog dva osnovna razloga: prirodno povećanje broja korisnika i akvizicija našeg najvećeg konkurenta, Junajted grupe. Ta akvizicija donela nam je 300 hiljada novih korisnika, kao i televiziju Sportklub, koju smo spojili sa našom Arenom. Uspeli smo da rešimo problem koji je postojao 20 godina, da ljubitelji sporta nisu mogli da imaju pristup svim sadržajima, sada imaju baš sve na jednom mestu, na kanalima TV Arena Sport, i situacija za korisnike je neuporedivo bolja - istakao je Vladimir Lučić.

Slično, pa i još gore, dogodilo se ranije ove godine.

- Mi smo i 2025, u pregovorima o prodaji biznisa Junajted grupe u Srbiji, tražili da se N1 i Nova S vide u kablovskoj mreži Telekoma Srbija, dali smo im i veoma dobru ponudu, zapravo naša ponuda je bila finansijski najbolja za UG, jer bi uz veliki novac dobili i praktično nacionalnu vidljivost za svoje televizije, ali oni su to odbili. A odbili su zbog svoje politike, jer im treba da nastave da se predstavljaju kao žrtve, da ih neko progoni - upozorio je Vladimir Lučić.

Upravo je prodaja najvrednijeg dela biznisa UG u Srbiji, kao i u Severnoj Makedoniji, pokazala ko je apsolutni pobednik utakmice na tržištima telekomunikacija i medija.

- Svake godine oni tvrde da ćemo mi propasti, da su oni najbolji, čak su 2023. i zvanično saopštili da nikada Telekomu neće prodati svoj biznis, da su lažne vesti da će se to dogoditi, a posle godinu dana su došli kod nas da nekako prodaju sve što imaju u Srbiji. Najveće ime u svetu finansija, američki JP Morgan, pokušavao je da nekako proda Junajted grupu, na delove ili kao celinu, i ni u jednoj zemlji nisu dobili ni jednu dobru ponudu. Pa ih je onda u Srbiji i Severnoj Makedoniji kupio najveći konkurent, Telekom Srbija, onaj za koga su tvrdili da nema para, da finansijski loše stoji, da je gotov - naglasio je Vladimir Lučić.

Na pitanje novinara o međunarodnim aferama manjinskog akcionara Junajted grupe, prvi čovek Telekoma je odgovorio da će neke stvari morati da se do kraja, i na međunarodnom nivou, razjasne.

- Na primer, jednom će morati da se razjasni uloga švajcarskog advokata Volframa Kuonija u biznisu UG. To je čovek koji je od 2015. do proleća 2022. u isto vreme bio na čelu firme Junajted medije Švajcarska i potpredsednik ruske državne Gasprombanke Švajcarska. Kuoni je, takođe u isto vreme dok je bio u UG, radio za ruske i proruske oligarhe, neke i sa poternice Interpola. Takođe, do danas Kuoni i manjinski akcionar UG imaju zajedničke firme. Ovo su sve javno dostupne informacije. Kao što je činjenica i javna informacija da im je u Bugarskoj glavni poslovni partner bio Delijan Peevski, sa američke crne liste zbog korupcije. Ovde su prozivali Kopernikus jer je za 170 miliona evra kupio dve nacionalne TV, a oni su u Bugarskoj, preko Peevskog, za 290 miliona evra kupili jednu, i to tako što su je njegovi ljudi godinu dana ranije kupili za 190 miliona, pa je Junajted medija praktično dala 100 miliona evra provizije Peevskom, poznatom kao “gospodar korupcije” u Bugarskoj - objasnio je Vladimir Lučić.