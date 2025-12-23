Brnabić za Pink: U Hrvatskoj je u toku kontinuirana promocija nacizma i ustaštva na koju Brisel ostaje nem

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić za Pink je najoštrije osudila promociju nacizma i ustaštva u Hrvatskoj.

Brnabić je govoreći o ustaškom pozdravu ''Za dom spremni'' koje se čulo sa tribina zagrebačkog stadiona, na koju je premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao da je to logično i normalno kaže da pomenuta promocija traje već duži vremenski period.

- Sećamo se ovog leta je oko 400.000 ljudi u Zagrebu bilo na Tompsonovom koncertu, kada smo svi mi, čitava Evropa mogli da čujemo skandiranje ''Za dom spremni'' i niko ništa nije rekao. Dakle, Brisel je ostao nem i na to - rekla je Brnabić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Brnabić je rekla da je to kontinuirana promocija nacizma i ustaštva na koju Brisel ostaje nem.

- To ogroman problem za Hrvatsku, ali to je još veći problem za EU. Kada mi svaki dan slušamo o evropskim vrednostima, o vladavini prava, s pravom se naši građani pitaju šta je ovo tačno i zašto Brisel ćuti - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ovo što radi zvanična Hrvatska i njihov predsednik Vlade, Plenković, je strašno i dodaje da misli da neko iz Brisela za to duguje objašnjenje, kao i da je naše da na te stvari ukazujemo.

Brnabić je rekla da je brana tim događajima i odbrana od takvog ustaštva jedino predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da se protiv ovoga jasno i glasno bori samo SNS:

- Sa druge strane postoji ceo pokret koji u ovakvoj HRvatskoj nalazi svoju podršku i time se hvale i to svi naši građani treba da znaju. Odatle dolaze svi ti napadi na Vučić i SNS - rekla je Brnabić.

KaKo kaže, kako je moguće da su ti blokaderi svakoga dana u Briselu, gde se žale na Srbiju, a nikada ne pitaju šta je zvanična politika Hrvatske.

- Imate Aleksandra Vučića koji je borav protiv ovoga, kao i blokadere koji se diče i ponose ovakvom podrškom iz Hrvatske - rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs