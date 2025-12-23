Pavlović odgovorio Miliću: Niste u materiji!

Za nešto više od godinu dana na nivou cele Srbije imamo povećanje minimalne cene rada za vise od 30%. To se u istoriji Srbije nije dogodilo a dogadja se upravo sada kada zemlju vodi predsednik Aleksandar Vucic. Nikada se u istoriji nije desilo da zarade ovako brzo rastu i da prosek zarade u Nisu bude iznad 900 evra sa tendencijom preko 1000 evra naredne godine u ovo vreme. I sve to uz ogromno smanjenje nezaposlenosti u Nisu koje je vece od 20 hiljada ljudi za deset godina. U celoj Srbiji je stopa nezaposlenosti smanjena na ispod 9% i to je ogroman uspeh, izjavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Na opozicione navode kako su zarade direktora velike Pavlović odgovara:

Plate direktora JKP biće povećane za onoliko koliko su povećane plate svakog radnika u komunalnim preduzećima. A kolika je Vaša plata Dragane Miliću? Cenim da je nešto veća od plata direktora JKP a nisam siguran da ste Vi direktor, čini mi se da ste neki rukovodilac u UKC Niš jer znam da je direktor prof. Zoran Perišić. Kolika je razlika u zaradi gospodine Miliću između Vas i onih koji primaju zaradu po osnovu minimalne cene rada? A kolika je razlika između Vas i medicinske sestre? Odgovor je jednostavan, ista je razlika u zaradama, možda i nešto veća u zdravstvu nego u komunalnim delatnostima.

Iako su odbornici vladajuće većine zamolili da se planovi predstave na ispravan način, a mehanizam zarada objasni javnosti, sa govornice su se uglavnom mogle čuti populističke poruke i optužujuće tvrdnje.

Gradonačelnik Niša Pavlović rekao je sledeće:

"Ne prihvatam zamerke da su radnici javnih preduzeća u Nišu zapostavljeni, niti da je planirano povećanje plata rukovodilaca nezakonito ili vid bahaćenja. Reč je o usklađivanju sa kolektivnim ugovorima i preporukama Vlade RS. Ističem da se usklađivanje zarada desilo sa povećanjem minimalne cene rada na republičkom nivou, što su, u skladu sa zakonom, ispratila sva javna preduzeća i ustanove. Time su plate pomerene sa tačke mirovanja u kojoj su bile godinama. Neusklađivanjem i sporim hvatanjem koraka sa minimalcem, došlo je do platnog izjednačavanja pojedinih pozicija radnika i rukovodilaca sto je sustinski pogresno. Većina kolektivnih ugovora predviđa da je osnovica za obračun zarade minimalna cena rada. Kada tu osnovicu pomnožite sa brojem radnih sati u mesecu, koeficijentom, i dodate minuli rad, topli obrok i regres, dolazite do neto primanja zaposlenog u dinarima. Ovo je trenutak kada se zarade direktora mogu uskladiti sa kolektivnim ugovorima i isplaćivati u skladu sa ugovorima o radu. Od 1. januara 2026. godine plate direktora će se konačno isplaćivati u skladu sa zakonom“.

On dodaje da su opozicioni odbornici primetili nagli skok zarada, ali ne i činjenicu da je reč o zakonskom usklađivanju i poštovanju propisa.

„Javna preduzeća svoj posao obavljaju funkcionalno i na najbolji mogući način u uslovima u kojima rade. Trude se da optimizuju broj radnika i zaposlenih i ja sam ponosan na to. Kada je reč o minimalnoj ceni rada, znate i sami da je u poslednjih godinu dana menjana više puta, 1. januara, zatim 1. oktobra, a sada će ponovo biti promenjena od 1. januara naredne godine, koja je već za nekoliko dana. U nešto više od godinu imamno navedeno povecanje koje je vece za čak 30 odsto. Ali i kada je dobro, to nekome smeta“, kazao je Pavlović.

"Ovo pokazuje da Grad Niš brine o svojim radnicima i zaposlenima, kao i da postoji jasna tendencija rasta zarada. Uvek ću biti za to da se radnicima obezbede bolji uslovi rada. Uvek ću podsticati direktore javnih i javno-komunalnih preduzeća da brinu o svojim zaposlenima. Zalagaću se i za to da na nivou grada bude veći broj zaposlenih koji obavljaju komunalne poslove, jer smatram da su to među najvažnijim zanimanjima u gradu danas, kao što su bila i ranije“, rekao je Pavlović.

Na dnevnom redu su i izmene Prostornog plana Grada Niša, kao i predlozi odluka o manifestacijama, održavanju zgrada i obnovi fasada.

Autor: A.A.