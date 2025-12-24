MRDIĆ: Razrešenje Zagorke Dolovac kako bi, na miru i bez zloupotrebe javne funkcije, pokušala da ostvari svoje političke ambivije

Sve što se juče dogodilo na izborima u javnotužilačkoj organizaciji kao i pritisci kojima su javni tužioci bili izloženi od strane organizovane kriminalne grupe koju predvodi Zagorka Dolovac jasno pokazuju da je neophodno da Narodna skupština što pre usvoji set pravosudnih zakona kako bi se započeo procedura vraćanja otetog pravosuđa državi i narodu - rekao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić

Posle 16 godina vlasti Dolovac u srpskom tužilaštvu pokazalo se da većina tužilaca na području beogradske, kragujevačke i niške apelacije, pored svih pritisaka, ne žele da sadašnji vrhovni javni tužilac više bude na čelu javnotužilačke organizacije.

Znajući za to, pripremajući se za izborni inženjering, Dolovac je godinama marginalizovala ova tužilaštva nauštrb tužilaštava sa područja novosadske apelacije. Kako je to radila vrhovni javni tužilac najbolje pokazuje podatak da u ovom trenutku srpskom tužilaštvu nedostaje oko 200 tužilaca ali da je tokom vlasti Zagorke Dolovac u Vojvodini broj tužilaca povećan za 40 odsto!? Istovremeno, Dolovac je smanjila broj tužilaca na području niške apelacije koja je juče glasala protiv nje. To samo govori da Zagorki Dolovac nikada nije bio važan kvalitet rada javnotužilačke organizacije, niti borba protiv kriminala već prijem tužilaca samo kako bi obezbedila većinu da opstane na položaju. Zato su juče neki njeni kandidati, zahvaljujući ovom njenom izbornom inženjeringu, ostvarili relativnu većinu koja joj neće pomoći da sačuva funkciju.

Dolovac je najodgovornija za podele među tužiocima, za nepotizam, korupciju i činjenicu da pokušava da javnotužilačko organizaciju pretvori u svoje oruđe kojim će da postavlja i smenjuje vlade, ucenjuje ljude, da im uništava živote i firme i da odlučuje o sudbini drugih.

Zato tražim da se odmah zakaže sednica Narodne skupštine na kojoj bi bio usvojen set pravosudnih zakona kao i izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu čime zvanično počinje procedura za razrešenje Zagorke Dolovac.

Kada gospođa Dolovac bude smenjena moći će na miru da se posveti ostvarenju svog cilja, koji je sinoć najavila svojim saradnicima, kandidaturi za predsednika Srbije. Njeno je pravo da se kandiduje ali će tu kampanju da vodi bez javne funkcije.

Autor: Iva Besarabić