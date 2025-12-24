'NEMAMO KRIZU ZAHVALJUJUĆI ODGOVORNOJ POLITICI PREDSEDNIKA VUČIĆA' JEREMIĆ O NIS-u ZA PINK: Verujem u partnere iz Amerike i Rusije, da će se naći modalitet, na zadovoljstvo svih strana

Komentarišući reči dela opozicije, Jeremić kaže da ne bismo došli u situaciju kakva jeste, da tadašnji predstavnici vlasti nisu prodali NIS i sve što je bio deo njega, rekao je Jeremić.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić kaže da je u Srbiji, na snazi odgovorna politika predsednika Srbije, a dokaz svemu tome jeste činjenica da, uprkos krizi, nijedan građanin Srbije nije imao problem sa naftnim derivatima, i to tačno 76 dana.

- Odgovorna politika je na snazi 13 godina, od kada je Vučić na čelu Srbije. On je uvek govorio za gas, naftne derivate, da Srbija mora da bude obezbeđena, da škole, vrtići bolnice moraju da budu topli. Verujem da ćemo posle marta imati duži ugovor... Verujem i u ono što je juče predsednik rekao, da mađarski Mol može da ima udeo u svemu. Nama dosta privrede zavisi od rafinerije - rekao je Jeremić.

- Dali su ga da bi obezbedili tada penzije, nisu znali šta tu sve ima, čime NIS raspolaže. Sada bi malo da se izvrši otimačina, verujem u američke partnere, partnere iz Ruske Federacije, da će se naći neko modalitet, na zadovoljstvo svih strana. Nama je NIS žila kucavica, i to mora da se shvati i u Vašingtonu i Moskvi - rekao je Jeremić potom.

Govoreći o Generalštabu i trenutnoj situaciji, Jeremić kaže da se bloakderski deo sigurno raduje što će možda u Prištini doći do neke izgradnje Trampove kule.

- Ja bih voleo da se Generalštab izgradi, a onda neka se gradi i u Prištini, to je srpski grad. To su ljudi koji su opravdavali bombardovanje, NATO agresiju. I sada im odjednom smeta... Po čemu je Generalštab simbol bombardovanja. To je nesigurna građevina i ruglo. Ti ljudi treba da misle dobro za Srbiju, a njima je samo želja vlast, da dođu na vlast... Oni nisu dozvolili građenje memorijalnog centra i tačka - kaže Jeremić.

Jeremić je, govoreći o najnovijim lažima Marinike Tepić, istakao da oni žele da naprave političku i inistitucionalnu krizu u Srbiji.

- Oni znaju godinu dana unapred šta će d se dogodi? Oni su ubeđeni da će da se krade, ali ako pobede, onda će da bude dobro. Oni su igrali na tu artum da se održe izbori, pa da izvedu grupu ljudi na ulice, gde će da izvedu ceo taj proces... Izbori nikada nisu bili pokradeni - kaže Jeremić.

Kada je u pitanju kandidatura Bogoljuba Šabića, Jeremić kaže da će oni na sve načine pokušavati da nastave svojim pravcem, odnosno putem izazivanja nemira u Srbiji.

- Oni preko REM-a pokušavaju da nastave izazivanje haosa u SRbiji. Bogoljiba Šabića ništa ne kvalifikuje da bude deo REM-a. Videli smo šta se onda dogodilo na Zelenom Vencu. On se sapleo, pao... - rekao je Jeremić.

Kada je u pitanju protest najavljen za 28. decembar, Jeremić kaže da na ulicama više nemamo proteste, jer su ljudi konačno shvatili o čemu se radi.

- Oni sada idu na drugu taktiku, na prikupljanje potpisa. Je l' su to sigurni glasovi, ili žele da podnesu kandidaturu? Haosa nema, izbori će biti kada za to dođe vreme. Verujem da ćemo u decembru znati kada će se to održati - kaže Jeremić.

Srbija ide i korača sigurnim putem, prvo treba da rešimo energetsku krizu, dodaje Jeremić.

Autor: D.Bošković