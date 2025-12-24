AKTUELNO

Politika

GRADONAČELNICA UŽICA DOŽIVELA TEŽAK SRČANI UDAR: Dr Jelena Raković Radivojević u teškom stanju prevezena u bolnicu

Izvor: Blic/Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ OGLASNA TABLA ||

Gradonačelnica Užica dr Јelena Raković Radivoјević sinoć je zbog zdravstvenih tegoba primljena u Opštu bolnicu Užice, saopštila je gradska uprava.

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević (57) doživela je težak srčani udar sinoć oko 23 časa u svom porodičnom domu, nakon čega je u teškom stanju prevezena u bolnicu gde joj se lekari trenutno bore za život, piše Kurir.

- Prema informaciјama iz OB Užice, ona јe u stabilnom stanju i preduzimaјu se sve potrebne mere da se prevaziđu novonastale zdravstvene komplikaciјe - navodi se.

Kako se dodaje, "molimo sve da u ovom trenutku poštuјu privatnost nje i njene porodice".

Dr Raković Radivojević je specijalista anesteziologije. Od 2013. godine bila direktorka Opšte bolnice u Užicu, a od 2020. godine je na čelu Grada Užica, kada je izabrana sa liste "Aleksandar Vučić, za našu decu".

Autor: D.Bošković

#dr jelena rakovic radivojevic

#gradonacelnica

#srcani udar

#tesko stanje

#uzice

