KURTIJEV RAŠIĆ PUCA PO ŠAVOVIMA Napustio ga najbliži saradnik iz Štrpca: Rašić ne radi ništa za Srbe

Nikolčević optužio Nenada Rašića za lične interese i pasivnost, a kao jedinu nadu za Srbe na Kosovu istakao politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Član Građanske inicijative SPO iz Štrpca, Slađan Nikolčević, saopštio je da se povlači iz izbornog procesa u kom je bio jedini kandidat za poslanika te inicijative. On je naveo da je svestan da je delovanje predsednika GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu, što, kako tvrdi, vodi ka daljim podelama i slabljenju položaja srpskog naroda na Kosovu.

„Ovom prilikom želim da obavestim javnost da se povlačim iz ovog izbornog procesa jer sam svestan da delovanje gospodina Rašića vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na ovim prostorima“, napisao je Nikolčević na svom Fejsbuk profilu.

On je dodao da je duboko nezadovoljan Rašićevim radom kao ministra za zajednice i povratak, posebno zbog pasivnosti u vezi sa, kako je naveo, nepravedno utamničenim Srbima, kojima nije pružena pomoć. „Kao odgovoran, porodičan i častan čovek ne želim da budem deo nečega što dovodi u rizik moj narod“, istakao je Nikolčević.

U svom obraćanju naglasio je da je za Srbe na Kosovu jedina „nada i štit“ politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Politika koju vodi naša Srbija i njen predsednik Vučić za nas ostaje jedina nada i štit kog se zajednički i složnije nego ikada pre moramo držati kako bismo sačuvali naš narod i našu budućnost na Kosmetu“, poručio je.

Nikolčević je i za Kosovo onlajn potvrdio da neće učestvovati na vanrednim izborima za Skupštinu Kosova zakazanim za 28. decembar, naglasivši da ne postoji nijedan dodatni razlog osim onih koje je naveo u objavi.

Autor: D.Bošković