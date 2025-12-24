Održan novogodišnji prijem u Loznici! Lukić poručila: Stvoreni su uslovi za nastavak ulaganja u razvoj grada (FOTO)

Novogodišnji prijem u organizaciji grada Loznica bio je prilika da se sumiraju dobri rezultati iz 2025. godinde, ali i najave projekti za narednu godinu. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić je istakla da je usvojen budžet za narednu godinu u ukupnom iznosu od 4,764 milijarde dinara, čime su stvoreni uslovi za nastavak ulaganja u razvoj grada i unapređenje kvaliteta života svih građana.

- Hvala kolektivima i pojedincinm koji su dali podršku u razvoju grada. Posebno ističem tim koji se od prvog dana primene zakona priključio programu "Svoj na svome". Veliki su planovi za narednu godinu. Izgradićemo još jedan vrtić, čime ćemo eliminisati liste čekanja. Radićemo tri nove ulice, dve na Lagatoru, jednu u Industrijskij zoni. Danas sam sa ministarkom Adrianom Mesarović potpisala ugovor o finansiranju izgradnje obilaznice u Industrujskoj zoni "Šepak", što će rastereteti putnički i teretni saobraćaj, a 5.000 zaposlenih u fabrikama će bezbednije dolaziti i odlaziti sa posla - rekla je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Naredne godine finansiraće se usluga negovatelj, kao jedna od važnih mera socijalne podrške porodicama. Budžetom je predviđeno i uvođenje vaučera za đake prvake, kao podrška porodicama i dodatni podsticaj za uspešan početak školovanja najmlađih Lozničana, kao i subvencionisanje arterskih bunara, uz realizaciju niza drugih mera i projekata usmerenih na ravnomerni razvoj grada i poboljšanje uslova života u svim delovima Loznice.

Autor: Pink.rs