MASOVNO PRANJE RUKU OD PRODAJE NIS-A! Ispašće da nikad nisu bili vlast, ministri, premijeri, pregovarači (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Dragan Milovanov ||

Nedeljnik „Radar“ objavio je da je ugovorena cena od 400 miliona evra važila samo za imovinu koja je NIS-u pripadala krajem 2007. godine, dok je ostatak praktično poklonjen.

Prema pisanju nedeljnika „Radar“, Rusi su prilikom preuzimanja Naftne industrije Srbije platili svega vozni park kompanije, dok je ostatak imovine praktično poklonjen. Ugovorena cena od 400 miliona evra, kako se navodi, odnosila se isključivo na imovinu koja je NIS-u pripadala do kraja 2007. godine.

Ovakve tvrdnje otvaraju pitanje odgovornosti tadašnjih pregovarača i političkih lidera. „Ispašće da nikada nisu bili vlast, ministri, premijeri, pregovarači“, navodi se u tekstu, aludirajući na to da se odgovornost za ovakav aranžman pokušava izbeći ili prebaciti.

Podsećanja radi, privatizacija NIS-a bila je jedan od najkontroverznijih poteza u domaćoj privredi, a sporni detalji ugovora i dalje izazivaju polemike u javnosti.

Autor: Dalibor Stankov

