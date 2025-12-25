AKTUELNO

HITAN SASTANAK u Vladi Srbije zbog krize s mlekom – pravi se centralna laboratorija, objava rata švercerima!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević ||

Premijer Đuro Macut okupio je danas predstavnike mlekara i trgovinskih lanaca kako bi se sprečile posledice krize proizvodnje mleka u EU na srpsko tržište.

U Vladi Srbije danas je održan hitan sastanak zbog krize s mlekom na evropskom tržištu i mogućih posledica po domaće proizvođače i potrošače. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima mlekara i trgovinskih lanaca o merama koje će obezbediti stabilnost snabdevanja i zaštitu domaće proizvodnje.

Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Sastanku su prisustvovali i ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, privrede Adrijana Mesarović i spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević. Premijer je istakao da poremećaji na tržištima Evropske unije dovode do nestabilnosti i pritisaka na domaće proizvođače, ali da će Vlada, u saradnji sa mlekarskom industrijom i trgovinskim lancima, učiniti sve da se pronađu rešenja i spreči eskalacija problema.

Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Jedna od ključnih mera biće formiranje centralne laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka, kao i odlučna borba protiv šverca i nelojalne konkurencije. Premijer je zahvalio predstavnicima proizvođača što su se odazvali pozivu, naglasivši da je dijalog jedini pravi put ka rezultatima koji će zadovoljiti sve strane.

