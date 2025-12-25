Skup Srpske liste u Leposaviću: Nemamo pravo na podele, u nedelju jedinstveno do istorijske pobede

Srpska lista održala je danas skup u Leposaviću, sa jasnom porukom da Srbi 28. decembra treba da budu jedinstveni i da u jednoj koloni izađu na izbore, kako bi svih deset mandata u kosovskoj Skupštini pripalo srpskom narodu.

Srpska lista održala je skup u Leposaviću, u prepunoj sali Centra za kulturu „Sava Dečanac“, gde je nakon izvođenja himne „Bože pravde“ prisutnima poručeno da je jedinstvo ključ istorijske pobede na predstojećim izborima.

Gradonačelnik Leposavića Zoran Todić istakao je da je Srpska lista na izborima u februaru i oktobru ostvarila izvanredne rezultate i zahvalio okupljenima na podršci. „Sve nas to obavezuje da radimo u interesu našeg naroda, da se borimo za interese svakog našeg čoveka, svakog našeg domaćina“, rekao je Todić.

On je naglasio da Srpska lista nije izazvala izborni proces, već da su to učinili ljudi u tehničkom mandatu u Prištini, koji, kako je naveo, nisu spremni za kompromis, razgovor niti dijalog. „Nažalost, nekolicina neodgovornih ljudi u našem komšiluku razmišlja drugačije, razmišlja džepom. Nemamo pravo da se delimo, ni zbog naših predaka, ni zbog potomaka“, poručio je Todić, pozivajući okupljene da glasaju za Srpsku listu i broj 127.

Kandidat za poslanika Slavko Simić podsetio je da je pobeda na lokalnim izborima poslala snažnu poruku jedinstva. „Ovo su izbori na kojima moramo uložiti sav kapacitet i snagu da Kurtiju oduzmemo mandat koji je oteo našem narodu u februaru i još jednom pošaljemo snažnu poruku da uzmemo svih 10 poslaničkih mandata i tako zabeležimo istorijsku pobedu ove godine“, rekao je Simić.

On je dodao da sadašnja prilika omogućava da se neke političke stranke koje se nazivaju srpskim pošalju u političku prošlost, jer su se udružile sa Kurtijem protiv srpskog naroda. „Poručujemo Rašiću i Kurtiju da se ničega ne plašimo i da nas niko ne može podeliti. U nedelju, 28. decembra, na svakom biračkom mestu u srpskim sredinama glasamo jedino za Srpsku listu“, naglasio je Simić.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek podsetio je na težak period kada su na vlasti na severu Kosova bili albanski gradonačelnici. „Ispred nas su važni parlamentarni izbori, na kojima ćemo osvojiti svih deset mandata koji pripadaju srpskom narodu“, rekao je Elek, dodajući da je Priština tri puta pokušala da zabrani kandidatima Srpske liste da učestvuju na izborima. „Odavde iz Leposavića poručujemo – ovo nije grad koji služi Kurtiju, već grad časnih i poštenih ljudi“, rekao je Elek.

Na skupu se obratio i mladi lekar Nikola Kosotić, koji se vratio u Leposavić. „Preovladali su ljubav i želja da se vratim, da živim i radim sa svojim narodom. Danas moramo da pokažemo zajedništvo, da ne bude podela“, poručio je Kosotić.

Studentkinja Tijana Milić istakla je da mladi uz pomoć države Srbije i Srpske liste mogu ostati na svojim ognjištima, razvijati ideje i graditi bolji život u rodnom kraju.

Autor: Dalibor Stankov