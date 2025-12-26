Pavlović: Da li je mobing samo gradska priča dr Milicu?

Da „slobodni“ brod Medijana tone to je već svima jasno, ali nije baš najjasnije zašto su od kapetana broda, odbornika Dragana Milića „predsednika opštine iz senke“ baš svi od reda pobegli - glavom bez obzira.

Spašavao se ko je kako stigao, iz radnog odnosa, iz kampanje, iz skupštine...sklanjaju se ljudi od tog ogromnog kompleksa više vrednosti koji prosto „melje“ sve pred sobom.

„Morate odborniče Miliću prvo da budete potpuno ispravni ako imate slobodu da kritikujete druge ljude. Možda su se baš zbog vaše nedoslednosti gotovo svi oko vas razbežali“, kazao je Dragoslav Pavlović, predsednik Gradskog odbora SNS-a.

On dodaje da poslednje što pamti jeste preglasan odlazak Načelnice opštinske uprave GO Medijana, koja je izabrana inače regularno a nije sastavila na radnom mestu ni pola godine.



„Spominje se neki mobing, voleo bih da verujem da su to samo gradske priče. Svi u opštini to znaju, neki mediji usudili su se da pišu o tome u velikom strahu od revanšizma jer znamo kako prolaze ljudi koji su vam ikada bili bliski. Javno sramoćenje i vređanje tek vam je usputni manir, dok javno optužujete ljude bez ikakve odgovornosti. Zašto? Čujem skoro opet spominjete „slobodna“ Medijana. Jedina stvar od koje je Medijana oslobodjena jeste odgovornost. Načelnica je majka troje dece, advokat, neko ko poznaje pravo i zakon, ali očigledno baš to svima vama smeta“, kaže Pavlović.

Još jedan zvučni odlazak je i odlazak drugog kandidata sa Milićeve liste, iako je ostao u opoziciji privrednik Oliver Paunović napustio je Grupu građana samo nekoliko nedelja od osnivanja niškog parlamenta. Paunoviću se pridružila i rođaka Milena Vakić, advokat. Ljudi iz komisija u Medijani daju ostavke zbog pritisaka kao sto je i načelnica. Gotovo svakodnevno odlaze ljudi iz različitih komisija, za starije osobe, za sport...

Nekada narodni poslanik Miloš Bošković i jedan od najljućih opozicionih političara takođe se povukao, otišao i zalupio vratima, nastavljajući svoju sopstvenu borbu za bolji Niš, kako kaže.

„Niko od ljudi koji su pobegli, nije želeo da obrazlaže svoj beg – samo je bilo bitno skloniti se. Nasuprot tome naši ljudi se iznova i ponovo okupljaju, potreba za jedinstvom sve je jača. Podrška stiže sa svih strana i baš to unervozilo je odbornika Milića pa bi da to pokuša da reši obmanama. Vika i mahanje papirima već je viđeni folklor ali više nije „simpatično“ gledati nekada vrsnog stručnjaka sada samo galamdžiju u skupštinskoj sali“, kaže Pavlović.

Ipak nisu baš svi pobegli, neki su i došli, malo šetali po gradskim upravama bez blistavih rezultata eto ih kao „vrsni poznavaoci energetike“ vode IPA projekte u Medijani. Za SNS nisu bili dovoljno dobri ali su za Medijanu, pravi stručnjaci. To ipak sada govori o sručnosti kadrova SNS-a o kojima se toliko polemiše.

Milićeva odbornička grupa je jedna od najneaktivnijih, ali ipak sa te strane čuje se najglasniji aplauz. Aplauz za uvrede, provokacije, dobacivanja iz skupštinskih klupa i neprestano prozivanje, omalovažavanje i totalno odsustvo političke kulture i parlamentarizma.

„Hajde da se dogovorimo, da prvo naučite kako funkcioniše lokalna samouprava, opštine, uprave, javna preduzeća i ko je za šta nadležan. Kao da ste malo pobrkali lončiće, pa vam baš ništa baš nije jasno, onda tako ljuti u neznanju urlate a sve možemo zajedno, da pomognemo da naučite, tek tada bićemo ravnomerni takmaci. Politika nije Vaša šoljica čaja“, završio je saopštenje predsednik Gradskog odbora Dragoslav Pavlović.

Autor: A.A.