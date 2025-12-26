'PROTIV GORANA VESIĆA NIJE POSTOJAO NIJEDAN DOKAZ' Mrdić za Pink: On je potpuno NEVIN, sudska odluka je sada pokazala da je optužnica bila NEOSNOVANA

Gostujući u Jutarnjem programu na Pinku, narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da je odluka vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu o obustavljanju postupka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimovski kao i još troje inženjera jasan dokaz da je reč o politički konstruisanom predmetu i ozbiljnom fijasku dela tužilaštva.

Mrdić je naglasio da je imao uvid u kompletne spise predmeta i da ne postoji nijedan dokaz koji bi teretio Gorana Vesića.

„Odgovorno tvrdim, ne samo kao prijatelj, već kao pravnik, da je Goran Vesić potpuno nevin. Ne postoji nijedan validan dokaz protiv njega i nijedan student prava, na osnovu tih spisa, ne bi mogao da glasa za njegovu odgovornost“, rekao je Mrdić.

Prema njegovim rečima, Vesić je poslužio kao žrtveni jarac u političkom obračunu, a postupak je vođen sa ciljem diskreditacije, a ne utvrđivanja istine.

„Čoveku je u kratkom roku uništen život i reputacija, a sudska odluka je sada pokazala da je optužnica bila neosnovana“, ocenio je Mrdić.

Nakon toga, Mrdić se osvrnuo na širi problem funkcionisanja tužilaštva i objasnio da je Visoki savet tužilaštva ključni mehanizam za promene u tom sistemu. Kako je naveo, to telo broji 11 članova – ministra pravde i vrhovnog tužioca po funkciji, četiri istaknuta pravnika i pet tužilaca izabranih iz svojih redova.

„Da bi se izglasalo nepoverenje vrhovnom tužiocu, potrebna je dvotrećinska većina u Visokom savetu tužilaštva, a potom i potvrda u Narodnoj skupštini sa tri petine glasova. To je procedura i mi ćemo je poštovati“, objasnio je Mrdić.

On je dodao da deo podrške unutar tužilaštva proizlazi isključivo iz autoriteta funkcije, a ne iz stvarne podrške politici koju vodi vrhovni tužilac.„Onog trenutka kada se ta funkcija promeni, gubi se i ta veštačka mašinerija moći“, rekao je Mrdić.

Prema njegovim rečima, rasprava o radu Zagorke Dolovac i izveštajima koji nisu usvojeni na Odboru za pravosuđe očekuje se posle Srpske nove godine, zajedno sa setom novih pravosudnih zakona.

„Biće zanimljivo da li će se pojaviti u Skupštini Srbije. Ako dođe – dobro. Ako ne dođe – i to će mnogo toga reći o njenom odnosu prema Ustavu i narodnim poslanicima“, zaključio je Mrdić.

Autor: Iva Besarabić