'PROTIV GORANA VESIĆA NIJE POSTOJAO NIJEDAN DOKAZ' Mrdić za Pink: On je potpuno NEVIN, sudska odluka je sada pokazala da je optužnica bila NEOSNOVANA

Gostujući u Jutarnjem programu na Pinku, narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da je odluka vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu o obustavljanju postupka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimovski kao i još troje inženjera jasan dokaz da je reč o politički konstruisanom predmetu i ozbiljnom fijasku dela tužilaštva.

Mrdić je naglasio da je imao uvid u kompletne spise predmeta i da ne postoji nijedan dokaz koji bi teretio Gorana Vesića.

MRDIĆ: Goran Vesić je nevin, optužnica za nadstrešnicu doživela fijasko

„Odgovorno tvrdim, ne samo kao prijatelj, već kao pravnik, da je Goran Vesić potpuno nevin. Ne postoji nijedan validan dokaz protiv njega i nijedan student prava, na osnovu tih spisa, ne bi mogao da glasa za njegovu odgovornost“, rekao je Mrdić.

Prema njegovim rečima, Vesić je poslužio kao žrtveni jarac u političkom obračunu, a postupak je vođen sa ciljem diskreditacije, a ne utvrđivanja istine.

„Čoveku je u kratkom roku uništen život i reputacija, a sudska odluka je sada pokazala da je optužnica bila neosnovana“, ocenio je Mrdić.

Nakon toga, Mrdić se osvrnuo na širi problem funkcionisanja tužilaštva i objasnio da je Visoki savet tužilaštva ključni mehanizam za promene u tom sistemu. Kako je naveo, to telo broji 11 članova – ministra pravde i vrhovnog tužioca po funkciji, četiri istaknuta pravnika i pet tužilaca izabranih iz svojih redova.

„Da bi se izglasalo nepoverenje vrhovnom tužiocu, potrebna je dvotrećinska većina u Visokom savetu tužilaštva, a potom i potvrda u Narodnoj skupštini sa tri petine glasova. To je procedura i mi ćemo je poštovati“, objasnio je Mrdić.

On je dodao da deo podrške unutar tužilaštva proizlazi isključivo iz autoriteta funkcije, a ne iz stvarne podrške politici koju vodi vrhovni tužilac.„Onog trenutka kada se ta funkcija promeni, gubi se i ta veštačka mašinerija moći“, rekao je Mrdić.

Prema njegovim rečima, rasprava o radu Zagorke Dolovac i izveštajima koji nisu usvojeni na Odboru za pravosuđe očekuje se posle Srpske nove godine, zajedno sa setom novih pravosudnih zakona.

„Biće zanimljivo da li će se pojaviti u Skupštini Srbije. Ako dođe – dobro. Ako ne dođe – i to će mnogo toga reći o njenom odnosu prema Ustavu i narodnim poslanicima“, zaključio je Mrdić.

