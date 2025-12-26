Savet za monitoring: Obustavljanje postupka za nadstrešnicu fijasko Zagorke Dolovac i VJT Novi Sad

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost sa pažnjom prati odluku Višeg suda u Novom Sadu, kojom je obustavljen krivični postupak protiv šest optuženih lica, a iz koje se sada jasno vidi da je srušena lažna optužnica za nadstrešnicu i gde je dokazano da Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, koje u suštini vodi Zagrok Dolovac, nije imalo ni jedan dokaz ali su nasumično hapsili, ražalovali i optužili šestoro ljudi.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"U čak tri odluke Višeg suda u Novom Sadu ovaj sud je konstatovao da tužilaštvo nije priložilo dokaze koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da su zabranjene radnje uopšte izvršene i zato je tri puta odbijan zahtev da se npr. Goranu Vesiću odredi pritvor. Preko Gorana Vesića trebalo je rušiti ustavni poredak i to je sada potpuno jasno", naveo je Spasić i dodao:

"Sada je jasno da Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nikada nije interesovala pravda, već da su radili u interesu Zagorke Dolovac koja je imala nameru da dobije još jedan mandat i ostane 30 godina vrhovni javni tužilac suprotno svakom demokratskom principu. Stvaraju se uslovi da odgovaraju i Dolovac i Josimović i Lepotić jer je sada i sudskom odlukom potvrđeno da rade nezakonhito i da se nameštaju optužnice kako bi se hapsili i razvlačili nevini ljudi" - zaključio je Spasić.