Ministar Dačić uputio novogodišnje pismo jedinim đacima seoske škole: Vaša upornost i osmesi su inspiracija svima nama (VIDEO)

Foto: Instagram.com/MUP Srbije

U susret Novoj godini i Božiću, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je novogodišnje pismo, puno iskrenih i lepih želja, Marini, Radmili i Radu čiji dečji osmesi svakoga dana oplemenjuju malo planinsko selo Tovrljane, nedaleko od Prokuplja.

Ovo troje malih junaka svakog jutra prkose tvrdoglavoj zimi, vetru i snegu, pešačeći do seoske škole u kojoj su jedini đaci, noseći u sebi upornost i veru u znanje koje im nesebično prenosi učitelj Marko Čikarić, kao i ostvarenje snova, malih i onih najvećih.

Ministar ih je u pismu podsetio da su posebni upravo zato što odrastaju u maloj školi, okruženi prirodom, šumama i planinama. Poručio im je da sanjaju, budu radoznali i ponosni na svoje korene i hrabre roditelje koji ostaju u svom kraju.
Uz pismo, mališanima je načelnik Policijske uprave u Prokuplju Nenad Kaličanin u ime ministra uručio i novogodišnje paketiće i poželeo njima i njihovim porodicama srećne novogodišnje i božićne praznike.

Ova poseta nije bila samo praznični gest, već snažna poruka da je policija uz svoje najmlađe, da brine o njihovoj bezbednosti, osmesima i radosti, čak i u najudaljenijim mestima. Da policijska uniforma nije samo simbol reda i dužnosti, već i pažnje, podrške i ljudske blizine. U osmesima troje đaka i radosti koja se tog dana osetila u maloj školi, stalo je sve ono što praznici zaista jesu toplina, briga i uverenje da nisu sami.

Autor: D.Bošković

