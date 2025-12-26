'NASTAVLJA SE REPRESIJA I ODMAZDA PREMA SRPSKOM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI' Mesarović reagovala na presudu Slađanu Trajkoviću: Skandalozna i protivpravna odluka Kurtijevih sudija UJEDINJENI I SLOŽNI POKAZAĆE SNAGU NA IZBORIMA

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na presudu Slađanu Trajkoviću bez dokaza i svedoka ističući da je skandalozna i protivpravna, kao i da je još samo jedan dokaz da se nastavlja odmazda i represija prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

-Lažni premijer lažne države Kosovo nastavlja teror nad Srbima, ne bi li ih oslabili pred izbore u nedelju. Kurtijeve sudije osudile su Slađana Trajkovića na 10 godina zatvora bez dokaza i svedoka, što je samo jedna u nizu skanadloznih protivpravnih odluka kojima se nastavlja odmazda i represija prema srpskom narodu. Nažalost, srpskom narodu su pod Kurtijevom vlašću ukinuta sva prava, pa i ono osnovno ljudsko pravo na život. Nadam se da će ovakvo pravno divljaštvo, koje se dešava pred očima međunarodne zajednice, konačno prestati - navela je Mesarović.

Mesarović je istakla da je uz srpski narod na Kosovu i Metohiji koji se nadljudski bori za opstanak i ostanak na svojim vekovnim ognjištima.

-Očekujem da će ujedinjeni i složni pokazati svoju snagu na nedeljnim izborima, da ,,Srpska lista” pobedi na izborima i osvoji svih deset zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, kako bi mogla da nastavi borbu za naš narod na Kosovu i Metohiji - napisala je na Instagramu.

Autor: D.Bošković