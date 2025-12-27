Jevtić: Srpska lista jedina srpska opcija koja sprečava raseljavanje Srba i 'veliku Albaniju'

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić istakao je uoči sutrašnjih izbora na Kosovu da je ta stranka jedina srpska opcija, koja će se osvajanjem svih 10 mandata u parlamentu, kroz institucije suprotstaviti politici Aljbina Kurtija - raseljavanja Srba i stvaranja „velike Albanije“.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić istakao je uoči sutrašnjih izbora na Kosovu da je ta stranka jedina srpska opcija, koja će se osvajanjem svih 10 mandata u parlamentu, kroz institucije suprotstaviti politici Aljbina Kurtija - raseljavanja Srba i stvaranja „velike Albanije“.

Jevtić je podsetio je da su sutrašnji izbori treći u ovoj godini na Kosovu, te da je Srpska lista na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima uspela da pokrene talas promena i suprotstavi se Kurtijevim interesima.

On je naglasio da je od suštinske važnosti da svi Srbi izađu na izbore i daju glas Srpskoj listi, te tako spreče ono što je sproveo Kurti preko albanskih i bošnjačkih glasova da „ugura“ Nenada Rašića na kvotu srpskog naroda i tako lažno prikaže podršku Srba njegovoj politici.

„Snažnom podrškom to je moguće sprečiti. Postoji nacionalni interes da svih 10 poslaničkih mandata, previđenih za srpski narod, ode upravo srpskom narodu, kako niko ne bi mogao da trguje njihovim interesima“, podvukao je Jevtić.

On je ukazao da je, od kada je Kurti na vlasti, bilo institucionalnog nasilja, hapšenja uz lažne optužnice Srba sa ciljem njihovog raseljavanja.

„Ključno je da možemo kroz institucije da sprečimo nastavak takve politike, politike etnonacionalizma Aljbina Kurtija“, naglasio je Jevtić.

On je istakao da je ključ u jedinstvu.

„Moramo da pokažemo jedinstvo, jer samo snaga jedinstva može da se suprotstavi takvoj politici. To je naš najjači mehanizam zaštite srpskog naroda, zaštita institucionalih interesa, školstva i zdravstva, koji su stubovi opstanka. Ako pokažemo jedinstvo na odlučan i snažan način sprečićemo Kurtija da sprovede ono što mu je na agendi protivno interesa srpskog naroda“, objasnio je Jevtić.

Kazao je da je srpski narod bio suočen sa činjenicom da je jedan čovek, koji je zauzeo mesto na srpskoj kvoti, radio suprotno interesima Srba, koji nije digao glas i koji je služio za prikazivanje multietničnost, omogućio Kurtiju da prikaže da ima podršku Srba.

Srpska lista, naglasio je, suprotstavila se svim inicijativama unutar institucija koje su imale za cilj sprovođenje politike raseljavanja srpskog naroda, etničkog čišćenja sa ovih prostora.

„Dok je Rašić bio u parlamentu imali smo ono što se dešavalo na severu, zatvaranje srpskih institucija, a on je pokušao Srbima da kaže da je to u redu“, napomenuo je Jevtić.

Ponavlja da će Srpska lista osvajanjem svih 10 mandata biti u prilici da zaustavi Kurtija u sprovođenju njegove politike, a to je da se jednog dana uspostavi „velika Albanija“, jer da bi to sproveo – Kurti mora da oslabi srpski narod, istakao je Jevtć.

Poručio je da je Srpska lista jedina srpska opcija na ovim izborima i da ne postoji nijedna druga koja predstavlja interese srpskog naroda.

Pozdravio je odluku dvoje kandidata Rašićeve stranke da ga napuste, navodeći da to pokazuje da laž ima rok trajanja i da su oni uvideli da je njegova politika štetna po srski narod.

„Potvrdilo se još jednom da je Srpska lista jedna srpska opcija na ovim izborima i koja čuva neraskidivu vezu sa Beogradom. Glas Srpskoj listi jedini je način da se obezbed sigurnost svima koji žive na ovim prostorima“, rekao je Jevtić.

Jevtić je ukazao da su gradonačelnici, po preuzimanju dužnosti na severu, pokrenuli talas promena i da se pojedini objekti vraćaju građanima.

Podsetio je da je prva konvencija Srpska liste održana u dvorani koja je vraćena srpskom narodu.

Dodao je i da kampanja protiče u toj pozitivnoj atmosferi.

„Ta pozitivna atmosfera je nazaustavljiva i poruka je Kurtiju da ne može sejanjem straha da pomogne Rašiću da dobije jedan mandat“, objasnio je Jevtić.

Glasanjem za Srpsku listi, dodao je, srpski narod dobija sigurnost da niko neće govoriti u njihovo ime ko ne štiti njihove interese, da glas dobijaju oni koji polako vraćaju ono što pripada srpskom narodu i da u institucijama budu ljudi koji štite njihove interese.

„Poražavajuća Kurtijeva politika je činjenica da su odlazili Srbi sa severa, ali i južno od Ibra zbog osećaja nesigurnosti. Želimo da vratimo veru i sigurnost. Ali čuda se ne mogu desiti preko noći. Mi smo već pokrenuli jednan proces. U nedelju polažemo ispit za desetku. Ajmo da zadamo završni udarac Kurtiju i poručimo mu da nije uspeo da nas raseli i porazi“, poručio je Jevtić.

Autor: Pink.rs