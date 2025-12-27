AKTUELNO

Janko Tipsarević podržao srpski narod i Srpsku listu na KiM: Jedinstvom i slogom, da igramo za jedan grb i našu trobojku!

Proslavljeni srpski teniser Janko Tipsarević, osvajač i Dejvis kupa sa reprezentacijom Srbije, uputio je danas snažne reči podrške Srpskoj listi i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

On je u video poruci koja je emitovana na današnjem završnim mitingu Srpske liste u Gračanici, pozvao srpski narod na slogu i jedinstvo i podršku našoj Srpskoj listi.

- Dragi prijatelji sa Kosova i Metohije, iz naše Gračanice, žao mi je što danas ne mogu da budem sa vama, ali hoću da znate da imate moju punu podršku! Danas je više nego ikad važno da pokažemo slogu i jedinstvo, da budemo najjači kada je najpotrebnije. Da igramo za jedan tim, jedan grb i našu srpsku trobojku jer nema veće časti i obaveze od toga! Zato pozivam sve naše sunarodnike sa Kosova i Metohije da na izborima u nedelju podrže našu Srpsku listu jer je to glas za naš narod! Veliki pozdrav svima - poručio je Tipsarević u video obraćanju sa podignutom pobedničkom pesnicom. Njegovo obraćanje izazvalo je ovacije u sali u Gračanici i povike “Pobeda, pobeda” uz pokliče Srbiji.

