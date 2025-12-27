Doc. dr Lazarević reagovao na mobing u opštini Medijana: Ostavka načelnice Opštinske uprave, Marije Đorđević, otkriva pravo lice surovog rukovodstva

Ostavka načelnice Opštinske uprave Medijane, Marije Đorđević, otkriva pravo lice surovog rukovodstva. Jasno je da rukovodstvo opštine Medijana ne samo da rasipa novac građana na PR aktivnosti i skupe proslave, već i da svojim zaposlenima nanose sistematski i svesni psihički pritisak – mobing koji je narušio dostojanstvo, zdravlje i profesionalni integritet načelnice, koja se spasila torture, naveo je doc. dr Milan Lazarević, član SNS-a.

- Umesto da pomažu ljudima i služe građanima, predsednik opštine i ostala familija iz opozicije, pokušavaju da opravdaju ovaj zlonamerni odnos, nazivajući mobing „podsećanjem na radne obaveze“. To je neprihvatljivo za bilo koje odgovorno rukovodstvo, a posebno za one koji bi trebalo da štite interese građana - navodi Lazarević i dodaje:

Često čujemo od rukovodstva Medijane i odbornika Milića da je Medijana prva slobodna opština. Slažem se sa tim, ona je „oslobođena“ prava i zakona, a očigledno i morala. Nije pobegao samo načelnik. Pobegla su i dva odbornika, GG Dragan Milić. Zašto ljudi iz Milićeve grupe građana beže? Zašto se plaše revanšizma u sopstvenom gradu? Odakle mobing u slobodarskoj opštini? Zašto nas agresivnom retorikom terate da se gledamo „kroz nišan“? Dokle mislite da možete da hranite mržnju među svojim Nišlijama, kome je to zapravo potrebno?

Kako navodi, nije im dovoljno što su godinu dana izazivali haos i linč protiv političkih neistomišljenika!

- Jasno je: prioritet ovog rukovodstva nisu ljudi,nije javni interes, nije stabilnost niti napredak, već lična promocija i medijska vidljivost po svaku cenu. Ja kao dugogodišnji građanin Medijane, ali i moje komšije, sada znamo sa sigurnošću da smo oslobođeni, ali pre svega naših para koje su date skupim pevaljkama, a o odnosu opozicione kvazi vlasti na medijani prema sugrađanima, suvišno je pisati - zaključio je Lazarević.

Autor: Pink.rs