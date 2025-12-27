AKTUELNO

'SRBIJA OBEZBEDILA MILION EVRA ZA DECU U SMETNJAMA U RAZVOJU' Vučević se zahvalio svima koji su učestvovali u donacijama (FOTO)

Lider naprednjaka i svetnik predsednika za regionalna pitanja zahvalio se svim učesnicima donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" na pomoći u osnivanju i opremanju centara za specijalističke socijalne usluge za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

- Imam veliku čast da prenesem pozdrave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, na čiju je ličnu inicijativu Vlada Republike Srbije hitno obezbedila milion evra za realizaciju ovog značajnog projekta. Hvala svima na angažovanju, inicijativi i spremnosti da zajedno činimo dobro. Jedino u slozi, međusobnom poštovanju i čineći dobro drugima, možemo graditi budućnost dostojnu naše dece. Svima želim srećne Božićne i novogodišnje praznike! Živela Srbija ! Živela Republika Srpska! - poručio je Vučević.

