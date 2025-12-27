AKTUELNO

'BORIĆU SE DOK SAM ŽIV PROTIV ONIH KOJI SRBIJI ŽELE ZLO' Vučić poručio: Država je ta koja kreira ambijent za investicije - vratite blokadere i ništa nemate!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

"Država je ta koja kreira ambijent za investicije, država je ta u kojoj fabrike rade ili ne rade. 550 hiljada ljudi ste bez posla ostavili, pa su bile "naše pare", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

- Kada je došla ova kriza, za koju zaista svi mislim da znate da nismo krivi, oko NIS, da su oni bili na vlasti posle 3 dana biste imali kantice. Evo ga 80 dana, vi niste videli da imamo sankcije.

- Pa streljajte me, zaslužio sam!

Kako je istakao "vratite blokadere, vratite sve one da ništa od toga nemate".

Šta je još poručio predsednik pogledajte u snimku ispod.

