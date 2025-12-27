AKTUELNO

Politika

DO SADA NEVIĐENO, EKSKLUZIVNO I BEZ DLAKE NA JEZIKU! Aleksandar Vučić gost sutrašnjeg 'HIT TVITA': Predsednik Srbije sumira odlazeću godinu i otkriva šta nas čeka u narednoj! 21 SAT, NEDELJA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Beta/Milan Obradović, Pink.rs ||

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i sutra bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Do sada neviđeno, ekskluzivno i bez dlake na jeziku predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće u sutrašnjem 'Hit Tvitu' o onome sa čime smo se suočavali i šta smo postigli u odlazećoj godini, kao i svemu što nas čeka u novoj, 2026. godini.

pročitajte još

Željko Mitrović ponovo izazvao POMETNJU na mrežama: Pre samo dva sata sleteo iz Pariza, a već stigao da obavi SVE OVO! Najavio novu humanitarnu akciju

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Pink.rs

Pored predsednika Srbije, sa voditeljkom Vericom Bradić razgovaraće:

Biznismen Branko Babić

Foto: TV Pink Printscreen

Novinar Milomir Marić

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Zato sutra uveče, od 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Gosti

#Hit Tvit

#Milomir Marić

#Nedelja

#branko babic

#verica bradic

POVEZANE VESTI

Politika

NE PROPUSTITE VEČERAS OD 21 SAT: Gosti 'HIT TVITA' Brnabić, Dačić i Šešelj!

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE VEČERAS U 21 SAT GOST 'HIT TVITA'! Vučić će zajedno sa ostalim gostima govoriti o svim aktuelnim temama!

TV

Gledajte 'HIT TVIT' večeras od 21 sat na TV Pink: Predsednik Vučić biće gost Verice Bradić

TV

GLEDAJTE VASKRŠNJI 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU - Verica Bradić sa gostima govori o tome šta nas čeka posle praznika

TV

Predsednik Srbije večeras u HIT TVIT-u! Vučić će u emisiji Verice Bradić govoriti o KLJUČNIM POLITIČKIM TEMAMA! Budite uz TV Pink od 21 sat

TV

GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Verica Bradić sa gostima i gledaocima bira najvažniju objavu nedelje, a evo ko stiže u studio