DO SADA NEVIĐENO, EKSKLUZIVNO I BEZ DLAKE NA JEZIKU! Aleksandar Vučić gost sutrašnjeg 'HIT TVITA': Predsednik Srbije sumira odlazeću godinu i otkriva šta nas čeka u narednoj! 21 SAT, NEDELJA (FOTO)

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i sutra bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Do sada neviđeno, ekskluzivno i bez dlake na jeziku predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće u sutrašnjem 'Hit Tvitu' o onome sa čime smo se suočavali i šta smo postigli u odlazećoj godini, kao i svemu što nas čeka u novoj, 2026. godini.

Pored predsednika Srbije, sa voditeljkom Vericom Bradić razgovaraće:

Biznismen Branko Babić

Novinar Milomir Marić

Podsetimo, gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Zato sutra uveče, od 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.Bošković