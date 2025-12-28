VELIKI ODZIV! SRBI NA KIM ČEKAJU U REDOVIMA DA GLASAJU: Glasali prvaci Srpske liste - dr Elek i Milović! Prvi na biračko mesto u Mitrovici došao Radojko! (VIDEO)

Birački centri u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave otvoreni su u 7.00 časova.

Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori posle redovnog glasanja u februaru, neuspešnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade.

Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Građani Leposavića nakon glasanja: Da ovaj narod jednom odahne, da nam se mladi vrate

Građani koji su jutros iskoristili svoje glasačko pravo na jednom od biračkih mesta u Leposaviću kažu da nakon izbora očekuju bolji život za sebe i svoje porodice.

Birači u Gračanici: Očekujemo bolje uslove za život

Birači u Gračanici, nakon što su ispunili svoju građansku dužnost, naveli su da nakon izbora očekuju prosperitet, veće angažovanje političkih aktera za opstanak srpske zajednice na Kosovu i bolje uslove za život.

„Veoma je važno da pokažemo jedinstvo i pošaljemo poruku svima u svetu. Nadam se da ćemo osvojiti svih deset mandata, jer je to važno za naš opstanak ovde. Očekujem boljitak kada je reč o bezbednosti, zapošljavanju i svemu ostalom“, rekao je Dragan Mikić.

„Očekujem sve najbolje, da pobedi najbolji, da bude prosperiteta za narod na Kosovu i da ima posla“, dodao je jedan od birača.

„Očekujem da najviše glasova dobije lista za koju sam glasala i da će se boriti za ovaj narod ovde, srpski i sve ostale. Za bolji život, prava, uslove života i infrastrukturu. Sve što izbori podrazumevaju“, dodala je meštanka Gračanice.

„Nadamo se svemu najboljem, nadamo se opstanku ovde, kao što je bilo i do sada“, rekla je Slavica Krstić.

„Došao sam da glasam i obavim svoju građansku dužnost. Ne očekujem ništa posebno, dokle god su vladavina i samovolja pojedinaca iznad zakona. Neka oproste svi politički akteri, ali biramo manjeg đavola da bi svima nama bilo lakše“, poručio je jedan od glasača.

Glasao Simić: Građani da izađu na izbore i biraju one koji će ih najbolje predstavljati

Svoje glasačko pravo ovoga jutra, nešto posle 8.30 iskoristili su gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, kandidat za poslanika Igor Simić i predsednik PO opštine Kosovska Mitrovica Ivan Zaporožac.

Nakon glasanja u izjavi za medije Simić je poručio da je danas dan kada građani odlučuju kome će dati svoje poverenje.

„Do ovog trenutka izborni proces protiče u skladu sa zakonom. Drago mi je da je veliki broj građana iskoristio svoje pravo glasanja u ranim jutarnjim časovima. Pozivam građane da izađu na izbore i daju svoj glas predstavnicima koji će ih najbolje predstavljati u budućem periodu“, rekao je Simić.

U Zubinom Potoku glasao gradonačelnik Perović sa članovima Srpske liste i građanima

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović sa članovima Srpske liste i građanima glasao je na biračkom mestu u Osnovnoj školi Jovan Cvijić.

U Zvečanu glasao i gradonačelnik Milović

U Zvečanu su danas prepodne glasali i gradonačelnik Dragiša Milović i predstavnici Srpske liste.

Policija intervenisala na jednom od biračkih mesta u Gračanici

Tzv. kosovska policija intervenisala je na jednom od biračkih mesta u Osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici, jer je jedan od glasača pokušao da slika glasački listić prilikom glasanja.

Policija je zamolila novinare da napuste biračko mesto, nakon čega je obavila razgovor sa glasačem.

Izborni materijal distribuiran na vreme

Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi saopštio je da je u ranim jutarnjim satima izborni materijal distribuiran na vreme. Eljezi je istakao da je proces glasanja jutros počeo u svim biračkim centrima.

On je pozvao građane da iskoriste svoje pravo glasa.

„U prvom satu glasanja, putem elektronske platforme svaki birač može da proveri gde je raspoređen za glasanje“, kazao je on.

Na jednom od ukupno 948 biračkih centara, u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici, prvi građani su svoje pravo imali priliku da iskoriste u 7.00 časova, nakon ubacivanja kontrolnog listića.

Na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u 948 centara, od kojih je 38 uslovno, ima 2.614 biračkih mesta.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.

Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine.

Srpska lista

Srpska lista, kao najveća srpska stranka na KiM, na izbore izlazi pod rednim brojem 127. Na izborima učestvuju još dve srpske stranke – Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Priština je i pred ove izbore, kao i pred izbore za skupštinu u februaru i lokalne u oktobru, pokušala da onemogući učešće Srpske liste.

CIK je prvobitno odbila da potvrdi prijavu stranke, kao i njenu listu kandidata, posle čega se Srpska lista žalila, a izborni panel za žalbe i predstavke usvojio njene žalbe i izmenio odluke CIK-a.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija.

Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Predizborna kampanja Pokreta Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija i ovoga puta bila je usmerena protiv Srba.

Samoopredeljenje je kampanju počelo u Kosovskoj Mitrovici, otvaranjem novog mosta za pešake, čijoj su se izgradnji protivili Srbi, a nastavilo otvaranjem nove ispostave takozvane kosovske policije u Leposaviću, kao i novim pretnjama i hapšenjima Srba.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pozvao je interno raseljene sa KiM, privremeno smeštene u centralnoj Srbiji, da glasaju na ovim izborima, naglašavajući da je "važan svaki glas za ostanak i opstanak srpskog naroda na KiM".

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

Reč je o drugim izborima za skupštinu privremenih institucija u 2025. godini. Redovni izbori održani su 9. februara, ali je predsednik skupštine izabran 26. avgusta.

Proces konstituisanja kasnije je blokiran i zbog izbora potpredsednika skupštine iz srpske zajednice.

Na to mesto je u oktobru izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako je stranka na izborima u februaru osvojila jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima.

Srpska lista je osvojila devet mandata i smatra da joj pripada pravo da predloži potpredsednika skupštine.

Na izborima 9. februara najviše mandata osvojilo je Samoopredeljenje – 48, ali iz dva pokušaja u novembru nije uspelo da formira vladu.

Biračka mesta biće otvorena večeras do 19 časova.

Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.

Najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod rednim brojem 127, nosilac liste je predsednik stranke Zlatan Elek, a na listi su 33 kandidata.

Na izborima učestvuju još dve srpske stranke - Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demokratska partija, dok Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

Ovo su drugi izbori za skupštinu privremenih institucija ove godine.

Redovni su održani 9. februara, ali posle njih nije izabrana vlada jer Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše mandata, nije uspelo da obezbedi dovoljan broj glasova.

Vučić: Glasajte za Srpsku listu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je pozvao srpski narod da na izborima na KiM glasa za Srpsku listu i istakao da veruje u srpsko jedinstvo i u pobedu Srpske liste. - Aljbin Kurti uložio je veliki trud da preko srpskih slugu obezbedi mogućnost formiranja svoje vlade u budućnosti. Ali ja verujem u srpsko jedinstvo, verujem u snagu srpskog čoveka na KiM, u te ozbiljne i dobre ljude u Srpskoj listi, protiv kojih danas ne možete ni da čujete ništa loše. Baš sam srećan kako su vodili kampanju. Želim im mnogo uspeha i pozivam ljude na KiM da podrže srpski narod, da podrže Srpsku listu i verujem u pobedu Srpske liste - kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs